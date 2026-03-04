Запланована подія 2

Поставки нефти из Ирака и Кувейта могут остановиться, индийский MRPL уже приостановил экспорт

нефть
Поставка нефти из Ирака и Кувейта может остановиться / Depositphotos

Государственный индийский нефтеперерабатывающий завод MRPL, работающий на мощности 300 000 баррелей в день, сообщил клиентам о возможных перебоях с поставками сырой нефти.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters и Bloomberg.

Поставка сырой нефти из Ирака и Кувейта будет остановлена в течение нескольких дней, если Ормузский пролив будет оставаться закрытым.

Мангалорский нефтеперерабатывающий завод и смежная нефтехимическая компания сообщили клиентам о временной приостановке экспорта дизельного топлива, бензина и реактивного горючего.

MRPL имеет запасы сырой нефти примерно на две недели работы.

Это может привести к тому, что завод не сможет выполнить свои обязательства по экспорту нефтепродуктов, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

В то же время, по оценке аналитиков JP Morgan, поставка сырой нефти из Ирака и Кувейта будет остановлена в течение нескольких дней, если Ормузский пролив будет оставаться закрытым; прогнозируются потери поставок до 4,7 млн баррелей в сутки.

Военная операция Израиля и США против Ирана

Утром 28 февраля США и Израиль   начали атаку на Иран.   Президент США Дональд Трамп заявил, что цель Вашингтона – "защитить американский народ, устранив непосредственную угрозу со стороны иранского режима".

Он заявил, что США "уничтожат их ракеты и уравняют с землей их ракетную промышленность".

Совместная операция Соединенных Штатов и Израиля уже в первой волне ударов, совершенных 28 февраля, повлекла гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и значительного числа других высокопоставленных чиновников иранского режима.

После совместных американо-израильских ударов по Ирану и гибели верховного лидера Али Хаменеи Тегеран атаковал объекты энергетической инфраструктуры в регионе и   пригрозил перекрыть Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.

Автор:
Татьяна Гойденко