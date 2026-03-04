Кризис в Ормузском проливе: США не смогут быстро компенсировать дефицит нефти

Американские сланцевые компании не смогут оперативно увеличить добычу нефти, чтобы компенсировать перебои поставок, вызванные эскалацией войны между США и Ираном. Руководители отрасли, отмечают, что даже при высоких ценах существенный рост добычи потребует месяцев.

Ветеран сланцевой индустрии Скотт Шеффилд заявил, что производители не будут спешить запускать дорогостоящие новые программы бурения, пока не убедятся в устойчивости высоких цен. На этой неделе котировки превысили 80 долларов за баррель на фоне опасений перебоев поставок из стран Персидского залива.

По словам Шеффилда, компании, которые в течение последнего года сокращали расходы, останавливали буровые установки и увольняли персонал из-за низких цен, используют дополнительные доходы для укрепления балансов — уменьшения долга, выкупа акций и выплаты дивидендов.

"Как только война закончится, цены достаточно быстро упадут", - отметил он, добавив, что многие компании исчерпывают качественные буровые запасы и не планируют увеличивать количество установок.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может сопровождать нефтяные танкеры из Персидского залива, однако подробности инициативы не раскрыл.

Аналитики Goldman Sachs и консалтинговой компании Wood Mackenzie предупредили: длительные перебои в регионе могут поднять цены выше 100 долларов за баррель, что спровоцирует рост стоимости горючего, инфляцию и замедление мировой экономики.

В то же время, администрация США демонстрирует оптимизм. Министр энергетики Крис Райт заявил, что глобальный рынок хорошо обеспечен нефтью, что дает Белому дому больше пространства для геополитических решений.

Потенциал сланца ограничен во времени

Международное энергетическое агентство оценило, что американский сланцевый сектор может добавить около 400 тыс. баррелей в сутки во второй половине года, преимущественно за счет пробуренных, но не введенных в эксплуатацию скважин. Однако это незначительный объем по сравнению с примерно 20 млн баррелей в сутки, экспортируемых из Персидского залива.

По прогнозу Управления энергетической информации США, добыча в США, которая составляет рекордные 13,6 млн баррелей в сутки, в этом году сократится.

Аналитики, в частности Наташа Канева из JPMorgan, отмечают, что даже при благоприятной ценовой конъюнктуре увеличение поставок требует нескольких месяцев из-за технологических циклов бурения, завершения скважин и развития инфраструктуры.

Инвесторам нужна стабильная цена

Президент Latigo Petroleum Кирк Эдвардс считает, что производителям в Пермском бассейне нужна стабильная цена не менее 75 долларов за баррель в течение года, чтобы восстановить инвестиционную активность.

Гендиректор Smead Capital Management Коул Смид, чья компания владеет долями в Diamondback Energy и Occidental Petroleum, подчеркнул, что производители не доверяют краткосрочным ценовым сигналам и политической риторике.

Вице-председатель S&P Global Дэниел Ергин подчеркнул, что именно развитие сланцевой добычи позволяет США оставаться относительно защищенными от внешних шоков. Без него мир столкнулся бы с масштабной паникой на нефтяном рынке.

На фоне обострения конфликта цена Brent во вторник закрепилась на уровне 84,22 доллара за баррель, что на 6% выше предыдущего показателя. В то же время, рынок ожидает, что дальнейшая динамика будет зависеть от продолжительности и масштаба конфликта в регионе.

Напомним, после совместных американо-израильских ударов по Ирану и гибели верховного лидера Али Хаменеи Тегеран атаковал объекты энергетической инфраструктуры в регионе и пригрозил перекрыть Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.