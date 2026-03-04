Криза в Ормузькій протоці: США не зможуть швидко компенсувати дефіцит нафти

Американські сланцеві компанії не зможуть оперативно збільшити видобуток нафти, щоб компенсувати перебої постачання, спричинені ескалацією війни між США та Іраном. Керівники галузі, наголошують, що навіть за високих цін суттєве зростання видобутку потребуватиме місяців.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Financial Times.

Ветеран сланцевої індустрії Скотт Шеффілд заявив, що виробники не поспішатимуть запускати дорогі нові програми буріння, поки не переконаються у стійкості високих цін. Цього тижня котирування перевищили 80 доларів за барель на тлі побоювань перебоїв постачання з країн Перської затоки.

За словами Шеффілда, компанії, які протягом останнього року скорочували витрати, зупиняли бурові установки та звільняли персонал через низькі ціни, наразі використають додаткові доходи для зміцнення балансів — зменшення боргу, викупу акцій та виплати дивідендів.

"Як тільки війна закінчиться, ціни досить швидко впадуть", — зазначив він, додавши, що багато компаній вичерпують якісні бурові запаси і не планують збільшувати кількість установок.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може супроводжувати нафтові танкери з Перської затоки, однак подробиці ініціативи не розкрив.

Аналітики Goldman Sachs та консалтингової компанії Wood Mackenzie попередили: тривалі перебої в регіоні можуть підняти ціни вище 100 доларів за барель, що спровокує зростання вартості пального, інфляції та сповільнення світової економіки.

Водночас адміністрація США демонструє оптимізм. Міністр енергетики Кріс Райт заявив, що глобальний ринок наразі добре забезпечений нафтою, що дає Білому дому більше простору для геополітичних рішень.

Потенціал сланцю обмежений у часі

Міжнародне енергетичне агентство оцінило, що американський сланцевий сектор може додати близько 400 тис. барелів на добу у другій половині року, переважно за рахунок уже пробурених, але не введених в експлуатацію свердловин. Однак це незначний обсяг порівняно з приблизно 20 млн барелів на добу, що експортуються з Перської затоки.

За прогнозом Управління енергетичної інформації США, видобуток у США, який нині становить рекордні 13,6 млн барелів на добу, цього року скоротиться.

Аналітики, зокрема Наташа Канева з JPMorgan, зазначають, що навіть за сприятливої цінової кон’юнктури збільшення поставок потребує кількох місяців через технологічні цикли буріння, завершення свердловин і розвитку інфраструктури.

Інвесторам потрібна стабільна ціна

Президент Latigo Petroleum Кірк Едвардс вважає, що виробникам у Пермському басейні потрібна стабільна ціна щонайменше 75 доларів за барель протягом року, щоб відновити інвестиційну активність.

Гендиректор Smead Capital Management Коул Смід, чия компанія володіє частками в Diamondback Energy та Occidental Petroleum, підкреслив, що виробники не довіряють короткостроковим ціновим сигналам і політичній риториці.

Віце-голова S&P Global Деніел Єргін наголосив, що саме розвиток сланцевого видобутку дозволяє США залишатися відносно захищеними від зовнішніх шоків. Без нього світ зіткнувся б із масштабною панікою на нафтовому ринку.

На тлі загострення конфлікту ціна Brent у вівторок закріпилася на рівні 84,22 долара за барель, що на 6% вище попереднього показника. Водночас ринок очікує, що подальша динаміка залежатиме від тривалості та масштабу конфлікту в регіоні.

Нагадаємо, після спільних американо-ізраїльських ударів по Ірану та загибелі верховного лідера Алі Хаменеї Тегеран атакував об’єкти енергетичної інфраструктури в регіоні та пригрозив перекрити Ормузьку протоку, через яку проходить близько 20% світових поставок нафти.