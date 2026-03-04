Тривале закриття Ормузької протоки переверне світові енергетичні ринки: які країни постраждають найбільше

Блокування Ормузької протоки Іраном та атаки безпілотників на промислові об'єкти Катару Рас-Лаффан та Месаїд зупинили ключову артерію постачання нафти і газу на світові ринки. Очікується, що країни Азії зіткнуться з найбільшими наслідками.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію СNBC.

Через цей шлях проходить 31% морських поставок сирої нафти та 20% світового експорту скрапленого природного газу (СПГ). Аналітики прогнозують зростання ціни на нафту Brent понад 100 доларів за барель.

Країни з критичним рівнем ризику

Найбільш гострі фізичні перебої з постачанням палива загрожують Пакистану, Бангладеш та Індії.

Пакистан та Бангладеш

Ці країни мають мінімальну гнучкість у сфері зберігання газу. На Катар та ОАЕ припадає 99% імпорту СПГ до Пакистану та 72% до Бангладеш. Оскільки Бангладеш вже має дефіцит газу в обсязі 1300 мільйонів кубічних футів на день, блокада призведе до негайної зупинки промислового споживання.

Китай

Китай є найбільшим імпортером сирої нафти у світі та закуповує через Ормузьку протоку понад 80% іранської нафти. Близько 40% загального імпорту нафти та 30% газу КНР проходить через цей водний шлях. Проте наявність стратегічних запасів СПГ об’ємом7,6 мільйона тонн та альтернативні джерела постачання створюють тимчасовий буфер. Основна загроза для Китаю полягає в необхідності конкурувати за атлантичні вантажі палива, що посилить цінову боротьбу на всьому Тихоокеанському узбережжі.

Індія

Країна відчуває сукупний фізичний та фінансовий шок. Понад 50% імпорту ЗПГ та 60% імпорту нафти надходять через Ормузьку протоку. Оскільки ціни на газ у контрактах Індії часто індексуються за вартістю нафти Brent, подорожчання бареля автоматично збільшує витрати на обидва види палива.

Японія та Південна Корея

Близький Схід забезпечує 75% потреб Японії у нафті та близько 70% потреб Кореї. Хоча залежність від поставок газу через протоку у цих країн нижча "6% для Японії та 14% для Кореї", загальне зростання світових цін на енергоносії призведе до суттєвого сповільнення їхніх економік.

Таїланд та Філіппіни Ці країни класифікуються як найбільш вразливі до високих цін на нафту через відсутність власних значних ресурсів та високу частку палива в структурі імпорту.

Єдиною країною регіону, яка отримає економічні переваги від кризи, є Малайзія, оскільки вона є чистим експортером енергії та виграє від зростання світових котирувань.

Блокада Ормузької протоки

Зауважимо, Іран у суботу, 28 лютого, попередив про закриття Ормузької протоки. Повідомлялося, що іранські військові заблокували протоку, але в неділю, 1 березня, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що вона не буде заблокована для цивільних суден. Агентство Reuters писало, що щонайменше 150 танкерів стали на якір у відкритому морі.

Раніше також повідомлялося, що судноплавні компанії Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM та MSC перенаправляють судна після ударів США та Ізраїлю по Ірану та закриття Ормузької протоки. Трафік там впав на 86–90% порівняно з середніми показниками.

2 березня іранський командувач Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР) Ібрагим Джаббарі заявив, що Ормузька протока "закрита", а Іран відкриватиме вогонь по будь-якому судну, яке спробує пройти цим маршрутом.

У відповідь на рішення Ірану президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом Військово-морські сили Сполучених Штатів можуть почати супроводжувати танкери через Ормузьку протоку за необхідності. Він наголосив, що це буде доступно для всіх судноплавних компаній.