Китай припиняє експорт сталі на Близький Схід через блокаду Ормузької протоки

Ескалація в зоні Ормузької протоки провокує серйозні збої на глобальному ринку сталі. Зокрема, проблеми з навігацією заблокували експорт сталі з Китаю до цього регіону.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Ескалація конфлікту за участі Ірану призвела до фактичної зупинки судноплавства через Ормузьку протоку, що змусило частину китайських експортерів сталі припинити надання пропозицій клієнтам у регіоні Перської затоки.

Ситуація погіршилася після ударів по суднах у цьому районі, що спровокувало стрімке зростання фрахтових тарифів.

Водночас страхові компанії почали масово скасовувати покриття для рейсів через небезпечну зону між Іраном та Оманом.

Роль Ормузької протоки для металургії Китаю

Ормузька протока є основним маршрутом для експорту сталі з Китаю до Перської затоки. Близькосхідний регіон став другим за величиною ринком збуту для китайської металургійної продукції, забезпечивши минулого року близько 16% усього експорту.

Цей напрямок став ключовим для Пекіна на тлі посилення торговельних бар’єрів на традиційних ринках, таких як В’єтнам та Південна Корея.

Наразі через відсутність доступних суден та неможливість розрахувати вартість логістики китайські виробники змушені ставити продажі на паузу.

Трейдери зі Східного Китаю повідомляють про неможливість призначення суден на маршрути поблизу Перської затоки.

Судноплавні компанії уникають цього напрямку, що позбавляє постачальників будь-яких цінових орієнтирів щодо транспортування вантажів. Без розрахунків вартості доставки та гарантій безпеки продавці не можуть назвати ціну, тому просто чекають.

Внутрішній ринок Китаю

Аналітики прогнозують різке скорочення обсягів експорту сталі до країн Близького Сходу в короткостроковій перспективі. Це неминуче призведе до накопичення надлишкових запасів металу всередині самого Китаю.

Збільшення внутрішньої пропозиції, яку неможливо реалізувати на зовнішніх ринках через транспортну блокаду, чинитиме значний тиск на котирування та може спричинити зниження цін на сталь.

Нагадаємо, Китай закликав усі сторони війни в Ірані забезпечити безпечний прохід суден через Ормузьку протоку, щоб забезпечити продовження торгівлі цим водним шляхом.

Блокада Ормузької протоки

Іран у суботу, 28 лютого, попередив про закриття Ормузької протоки. Повідомлялося, що іранські військові заблокували протоку, але в неділю, 1 березня, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що вона не буде заблокована для цивільних суден. За даними Reuters, щонайменше 150 танкерів стали на якір у відкритому морі.

Раніше також повідомлялося, що судноплавні компанії Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM та MSC перенаправляють судна після ударів США та Ізраїлю по Ірану та закриття Ормузької протоки. Трафік там впав на 86–90% порівняно з середніми показниками.

2 березня іранський командувач Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР) Ібрагим Джаббарі заявив, що Ормузька протока "закрита", а Іран відкриватиме вогонь по будь-якому судну, яке спробує пройти цим маршрутом.