Китай прекращает экспорт стали на Ближний Восток из-за блокады Ормузского пролива

Эскалация в зоне Ормузского пролива провоцирует серьезные сбои на глобальном рынке стали. В частности, проблемы с навигацией заблокировали экспорт стали из Китая в этот регион.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Эскалация конфликта с участием Ирана привела к фактической остановке судоходства через Ормузский пролив, что заставило часть китайских экспортеров стали прекратить предоставление предложений клиентам в регионе Персидского залива.

Ситуация усугубилась после ударов по судам в этом районе, что спровоцировало стремительный рост фрахтовых тарифов.

В то же время страховые компании начали массово отменять покрытие для рейсов из-за опасной зоны между Ираном и Оманом.

Роль Ормузского пролива для металлургии Китая

Ормузский пролив является основным маршрутом для экспорта стали из Китая в Персидский залив. Ближневосточный регион стал вторым по величине рынком сбыта для китайской металлургической продукции, обеспечив в прошлом году около 16% всего экспорта.

Это направление стало ключевым для Пекина на фоне усиления торговых барьеров на традиционных рынках, таких как Вьетнам и Южная Корея.

Из-за отсутствия доступных судов и невозможности рассчитать стоимость логистики китайские производители вынуждены ставить продажи на паузу.

Трейдеры из Восточного Китая сообщают о невозможности назначения судов на маршруты вблизи Персидского залива.

Судоходные компании избегают этого направления, что лишает поставщиков любых ценовых ориентиров по транспортировке грузов. Без расчета стоимости доставки и гарантий безопасности продавцы не могут назвать цену, поэтому просто ждут.

Внутренний рынок Китая

Аналитики прогнозируют резкое сокращение объемов экспорта стали в страны Ближнего Востока в краткосрочной перспективе. Это неизбежно приведет к накоплению избыточных запасов металла внутри самого Китая.

Увеличение внутреннего предложения, которое невозможно реализовать на внешних рынках из-за транспортной блокады, будет оказывать значительное давление на котировки и может привести к снижению цен на сталь.

Напомним, Китай призвал все стороны войны в Иране обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив, чтобы обеспечить продолжение торговли по этому водному пути.

Блокада Ормузского пролива

Иран в субботу, 28 февраля, предупредил о закрытии Ормузского пролива. Сообщалось, что иранские военные заблокировали пролив, но в воскресенье, 1 марта, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что он не будет заблокирован для гражданских судов. По данным Reuters, не менее 150 танкеров встали на якорь в открытом море.

Ранее сообщалось, что судоходные компании Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM и MSC перенаправляющие суда после ударов США и Израиля по Ирану и закрытие Ормузского пролива. Трафик там упал на 86–90% по сравнению со средними показателями.

2 марта иранский командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана (КИР) Ибрагим Джаббари заявил, что Ормузский пролив "закрыт", а Иран будет открывать огонь по любому судну, которое попытается пройти по этому маршруту.