Производство стали в Украине в январе упало на 16%

По итогам января 2026 года глобальное производство стали сократилось на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выплавка стали в Украине снизилась на 16%.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на GMK Center .

Общий объем выплавки в 69 странах-производителях составил 147,3 миллиона тонн.

Несмотря на годовое падение, январский показатель оказался на 5,5% выше результатов предыдущего месяца, что свидетельствует о постепенном возобновлении активности после декабрьского затишья.

Главным фактором негативной динамики стало существенное сокращение производства в Китае, где выплавка упала на 13,9% в годовом исчислении, остановившись на отметке 75,3 миллиона тонн.

Регион СНГ вместе с Украиной также продемонстрировал отрицательные результаты: суммарное производство здесь снизилось на 8,6% по сравнению с прошлым годом. В частности, в Украине объемы производства стали в январе сократились на 16,3%, составив 511 тысяч тонн.

Согласно последним данным World Steel Association в первую десятку стран – производителей стали в январе вошли:

Китай – 75,3 млн т (-13,9% г./г.);

Индия – 15,1 млн т (+10,5%);

США – 7,1 млн т (+3,3%);

Япония – 6,8 млн т (-0,5%);

Южная Корея – 5,6 млн т (+5%);

РФ – 5,5 млн т (-7,4%);

Турция – 3,4 млн т (+5,8%);

Германия – 3,1 (+15%);

Бразилия – 2,7 млн т (-1,4%);

Иран – 2,6 млн т (+15,1%).

Напомним, что прошлый год стал для украинской металлургии периодом сложных испытаний и важных достижений. В 2025 году в Украине производство чугуна выросло более чем на 11%, проката – почти на 5%, а стали – сократилось на 2,2%.