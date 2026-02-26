Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,24

--0,02

EUR

50,96

-0,00

Наличный курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,30

51,15

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Производство стали в Украине в январе упало на 16%

сталь
Выплавка стали в Украине упала на 16% / Depositphotos

По итогам января 2026 года глобальное производство стали сократилось на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выплавка стали в Украине снизилась на 16%.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на GMK Center .

Общий объем выплавки в 69 странах-производителях составил 147,3 миллиона тонн.

Несмотря на годовое падение, январский показатель оказался на 5,5% выше результатов предыдущего месяца, что свидетельствует о постепенном возобновлении активности после декабрьского затишья.

Главным фактором негативной динамики стало существенное сокращение производства в Китае, где выплавка упала на 13,9% в годовом исчислении, остановившись на отметке 75,3 миллиона тонн.

Регион СНГ вместе с Украиной также продемонстрировал отрицательные результаты: суммарное производство здесь снизилось на 8,6% по сравнению с прошлым годом. В частности, в Украине объемы производства стали в январе сократились на 16,3%, составив 511 тысяч тонн.

Согласно последним данным World Steel Association в первую десятку стран – производителей стали в январе вошли:

  • Китай – 75,3 млн т (-13,9% г./г.);
  • Индия – 15,1 млн т (+10,5%);
  • США – 7,1 млн т (+3,3%);
  • Япония – 6,8 млн т (-0,5%);
  • Южная Корея – 5,6 млн т (+5%);
  • РФ – 5,5 млн т (-7,4%);
  • Турция – 3,4 млн т (+5,8%);
  • Германия – 3,1 (+15%);
  • Бразилия – 2,7 млн т (-1,4%);
  • Иран – 2,6 млн т (+15,1%).
Фото 2 — Производство стали в Украине в январе упало на 16%

Напомним, что прошлый год стал для украинской металлургии периодом сложных испытаний и важных достижений. В 2025 году в Украине производство чугуна выросло более чем на 11%, проката – почти на 5%, а стали – сократилось на 2,2%.

Автор:
Татьяна Бессараб