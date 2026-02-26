- Категория
Производство стали в Украине в январе упало на 16%
По итогам января 2026 года глобальное производство стали сократилось на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выплавка стали в Украине снизилась на 16%.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на GMK Center .
Общий объем выплавки в 69 странах-производителях составил 147,3 миллиона тонн.
Несмотря на годовое падение, январский показатель оказался на 5,5% выше результатов предыдущего месяца, что свидетельствует о постепенном возобновлении активности после декабрьского затишья.
Главным фактором негативной динамики стало существенное сокращение производства в Китае, где выплавка упала на 13,9% в годовом исчислении, остановившись на отметке 75,3 миллиона тонн.
Регион СНГ вместе с Украиной также продемонстрировал отрицательные результаты: суммарное производство здесь снизилось на 8,6% по сравнению с прошлым годом. В частности, в Украине объемы производства стали в январе сократились на 16,3%, составив 511 тысяч тонн.
Согласно последним данным World Steel Association в первую десятку стран – производителей стали в январе вошли:
- Китай – 75,3 млн т (-13,9% г./г.);
- Индия – 15,1 млн т (+10,5%);
- США – 7,1 млн т (+3,3%);
- Япония – 6,8 млн т (-0,5%);
- Южная Корея – 5,6 млн т (+5%);
- РФ – 5,5 млн т (-7,4%);
- Турция – 3,4 млн т (+5,8%);
- Германия – 3,1 (+15%);
- Бразилия – 2,7 млн т (-1,4%);
- Иран – 2,6 млн т (+15,1%).
Напомним, что прошлый год стал для украинской металлургии периодом сложных испытаний и важных достижений. В 2025 году в Украине производство чугуна выросло более чем на 11%, проката – почти на 5%, а стали – сократилось на 2,2%.