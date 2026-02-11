В январе производство чугуна, стали и проката в Украине упало

В январе 2026 года производство чугуна, стали и проката в Украине снизилось на 7–16% по сравнению с январем 2025 года. Наибольшее падение зафиксировано в производстве стали.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные "Укрметаллургпрома"

Согласно данным, в январе 2026 года производство основных видов металлопродукции в Украине сократилось по сравнению с январем 2025 года.

Чугун - 550 тыс. тонн, что на 7,6% меньше, чем в январе 2025 года (595 тыс. тонн);

Сталь – 511 тыс. тонн. Снижение на 16,3% по сравнению с 611 тыс. тонн в январе 2025;

Прокат — 406 тыс. тонн, падение на 15,4% по сравнению с 480 тыс. тонн годом ранее.

Заметим, что прошлый год стал для украинской металлургии периодом сложных испытаний и важных достижений. В 2025 году в Украине производство чугуна выросло более чем на 11%, проката – почти на 5%, а стали – сократилось на 2,2%.

За 11 месяцев текущего года украинские металлургические предприятия произвели 7,19 млн тонн чугуна, что на 10,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (6,52 млн тонн).