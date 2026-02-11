У січні виробництво чавуну, сталі та прокату в Україні впало

У січні 2026 року виробництво чавуну, сталі та прокату в Україні знизилося на 7–16% порівняно з січнем 2025 року. Найбільше падіння зафіксовано у виробництві сталі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані "Укрметалургпром"

Згідно з даними, у січні 2026 року виробництво основних видів металопродукції в Україні скоротилося порівняно з січнем 2025 року:

Чавун — 550 тис. тонн, що на 7,6% менше ніж у січні 2025 року (595 тис. тонн);

Сталь — 511 тис. тонн. Зниження на 16,3% порівняно з 611 тис. тонн у січні 2025 року;

Прокат — 406 тис. тонн, падіння на 15,4% порівняно з 480 тис. тонн роком раніше.

Зауважимо, минулий рік став для української металургії періодом складних випробувань та важливих досягнень. У 2025 році в Україні виробництво чавуну зросло на понад 11%, прокату – на майже 5%, а сталі – скоротилося на 2,2%.

За 11 місяців поточного року українські металургійні підприємства виробили 7,19 млн тонн чавуну, що на 10,2% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року (6,52 млн тонн).