За 11 місяців українська металургія наростила виробництво чавуну на 10%

Металургійна галузь України демонструє неоднозначну динаміку за підсумками січня-листопада 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані "Укрметалургпром".

Зростання виробництва чавуну

За 11 місяців поточного року українські металургійні підприємства виробили 7,19 млн тонн чавуну, що на 10,2% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року (6,52 млн тонн). Це найкращий показник серед трьох основних видів металопродукції.

Скорочення випуску сталі

Виробництво сталі, навпаки, продемонструвало негативну динаміку. За січень-листопад 2025 року вироблено 6,81 млн тонн сталі, що на 3,1% менше показника минулого року (7,03 млн тонн). Це єдина позиція з трьох, яка показала падіння.

Прокат показує помірне зростання

Виробництво прокату збільшилося на 3,9% — з 5,74 млн тонн у січні-листопаді 2024 року до 5,97 млн тонн за аналогічний період 2025 року.

Додамо, за дев’ять місяців 2025 року українська металургія демонструвала змішану динаміку. Виробництво чавуну зросло на 8,1% і досягло 5,79 млн тонн, тоді як виплавка сталі скоротилася на 6,1% – до 5,52 млн тонн.