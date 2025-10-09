- Категорія
Металургійна галузь України: цьогоріч виробництво чавуну зросло на понад 8%, сталі - скоротилося на 6%
За дев’ять місяців 2025 року українська металургія демонструє змішану динаміку. Виробництво чавуну зросло на 8,1% і досягло 5,79 млн тонн, тоді як виплавка сталі скоротилася на 6,1% — до 5,52 млн тонн.
Як пише Delo.ua, про це інформує Укрметалургпром.
Результати металургії України
За підсумками дев’яти місяців 2025 року українська металургійна галузь продемонструвала різноспрямовану динаміку.
- Чавун
Обсяг виробництва чавуну зріс на 8,1% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року — з 5356 тис. т у 2024-му до 5792 тис. т у 2025 році.
- Сталь
Натомість виплавка сталі скоротилася на 6,1% — з 5884 тис. т у 2024 році до 5523 тис. т у 2025-му.
- Прокат
Виробництво прокату продемонструвало незначне зростання — на 0,4%, з 4821 тис. т до 4843 тис. т, що вказує на стабілізацію ситуації в цьому сегменті.
Найбільше зростання у виробництві чавуну спостерігалося влітку: у липні +11,4%, а в серпні +16,1% порівняно з 2024 роком. Водночас виплавка сталі демонструвала спад у більшості місяців — особливо у липні (-18,1%) та червні (-15,4%).
Нагадаємо, за перші п’ять місяців 2025 року українські металургійні підприємства виробили 2,057 млн тонн металопрокату — це 97,6% від обсягів аналогічного періоду 2024 року. З усього обсягу продукції 61,5% було експортовано (1,541 млн тонн), тоді як минулого року частка експорту становила 65,4%.