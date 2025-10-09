Металургійна галузь України: цьогоріч виробництво чавуну зросло на понад 8%, сталі - скоротилося на 6%

За дев’ять місяців 2025 року українська металургія демонструє змішану динаміку. Виробництво чавуну зросло на 8,1% і досягло 5,79 млн тонн, тоді як виплавка сталі скоротилася на 6,1% — до 5,52 млн тонн.

Як пише Delo.ua, про це інформує Укрметалургпром.

Результати металургії України

За підсумками дев’яти місяців 2025 року українська металургійна галузь продемонструвала різноспрямовану динаміку.

Чавун

Обсяг виробництва чавуну зріс на 8,1% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року — з 5356 тис. т у 2024-му до 5792 тис. т у 2025 році.

Сталь

Натомість виплавка сталі скоротилася на 6,1% — з 5884 тис. т у 2024 році до 5523 тис. т у 2025-му.

Прокат

Виробництво прокату продемонструвало незначне зростання — на 0,4%, з 4821 тис. т до 4843 тис. т, що вказує на стабілізацію ситуації в цьому сегменті.

Найбільше зростання у виробництві чавуну спостерігалося влітку: у липні +11,4%, а в серпні +16,1% порівняно з 2024 роком. Водночас виплавка сталі демонструвала спад у більшості місяців — особливо у липні (-18,1%) та червні (-15,4%).

Нагадаємо, за перші п’ять місяців 2025 року українські металургійні підприємства виробили 2,057 млн тонн металопрокату — це 97,6% від обсягів аналогічного періоду 2024 року. З усього обсягу продукції 61,5% було експортовано (1,541 млн тонн), тоді як минулого року частка експорту становила 65,4%.