Металлургическая отрасль Украины: в этом году производство чугуна выросло более чем на 8%, стали - сократилось на 6%

Металлурги нарастили производство чугуна

За девять месяцев 2025 г. украинская металлургия демонстрирует смешанную динамику. Производство чугуна выросло на 8,1% и достигло 5,79 млн. тонн, тогда как выплавка стали сократилась на 6,1% — до 5,52 млн. тонн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Укрметаллургпром.

Результаты металлургии Украины

По итогам девяти месяцев 2025 г. украинская металлургическая отрасль продемонстрировала разнонаправленную динамику.

  • Чугун

Объем производства чугуна вырос на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 5356 тыс. т в 2024-м до 5792 тыс. т в 2025 году.

  • Сталь

Выплавка стали сократилась на 6,1% — с 5884 тыс. т в 2024 году до 5523 тыс. т в 2025-м.

  • Прокат

Производство проката продемонстрировало незначительный рост – на 0,4%, с 4821 тыс. т до 4843 тыс. т, что указывает на стабилизацию ситуации в этом сегменте.

Фото: Укрметаллургпром.

Наибольший рост в производстве чугуна наблюдался летом: в июле 11,4%, а в августе 16,1% по сравнению с 2024 годом. В то же время, выплавка стали демонстрировала спад в большинстве месяцев — особенно в июле (-18,1%) и июне (-15,4%).

Напомним, за первые пять месяцев 2025 года украинские металлургические предприятия произвели 2,057 млн тонн металлопроката - это 97,6% от объемов аналогичного периода 2024 года. Из всего объема продукции 61,5% было экспортировано (1,541 млн тонн), тогда как в прошлом году доля экспорта составила 65,4%.

Ольга Опенько