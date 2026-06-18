Антимонопольний оштрафував компанії на 9 млн грн за змову в закупівлях для морських портів

Антимонопольний комітет України оштрафував три компанії на 9,08 млн грн за змову під час участі у закупівлях для державних морських портів. Йдеться про ТОВ "КранТехЕлектро", ТОВ "Порт і Флот" та ТОВ "ТехМорПостач".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АМКУ.

АМКУ встановив, що "КранТехЕлектро" та "Порт і Флот" узгоджували дії під час торгів на закупівлю послуг із ремонту портальних кранів для ДП "Ренійський морський торговельний порт" у 2022 році. Очікувана вартість цієї закупівлі перевищувала 20 млн грн.

Також Комітет визнав, що "КранТехЕлектро" та "ТехМорПостач" змовилися під час торгів 2023 року на закупівлю товарів для ДП "Ізмаїльський морський торговельний порт". Очікувана вартість закупівлі становила понад 15 млн грн.

Під час розслідування АМКУ встановив ознаки спільної та скоординованої поведінки компаній, комунікації між ними та обміну інформацією. У Комітеті дійшли висновку, що такі дії були спрямовані на усунення конкуренції між учасниками торгів.

АМКУ визнав дії компаній антиконкурентними узгодженими діями, які призвели до спотворення результатів тендерів.

Загальна сума штрафів становить 9 076 415 грн.

Відповідно до закону про публічні закупівлі, компанія, яку протягом останніх трьох років притягували до відповідальності за антиконкурентні узгоджені дії щодо спотворення результатів тендерів, може бути недопущена до участі у закупівлях.

Додамо, вчора Антимонопольний комітет оштрафував суб’єктів господарювання майже на 10 млн грн за антиконкурентні узгоджені дії під час участі в тендерах. Порушення стосувалися закупівлі спортивних майданчиків і засобів індивідуального захисту загальною очікуваною вартістю понад 34 млн грн.