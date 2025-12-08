За 11 месяцев украинская металлургия нарастила производство чугуна на 10%

Металлургическая отрасль демонстрирует неоднозначную динамику по итогам января-ноября 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укрметаллургпром".

Рост производства чугуна

За 11 месяцев текущего года украинские металлургические предприятия произвели 7,19 млн. тонн чугуна, что на 10,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (6,52 млн. тонн). Это лучший показатель среди трех основных видов металлопродукции.

Сокращение выпуска стали

Производство стали, напротив, продемонстрировало негативную динамику. За январь-ноябрь 2025 года произведено 6,81 млн. тонн стали, что на 3,1% меньше показателя прошлого года (7,03 млн. тонн). Это единственная позиция из трех, показавшая падение.

Прокат показывает умеренный рост

Производство проката увеличилось на 3,9% — с 5,74 млн. тонн в январе-ноябре 2024 года до 5,97 млн. тонн за аналогичный период 2025 года.

За девять месяцев 2025 года украинская металлургия демонстрировала смешанную динамику. Производство чугуна выросло на 8,1% и достигло 5,79 млн. тонн, тогда как выплавка стали сократилась на 6,1% – до 5,52 млн. тонн.