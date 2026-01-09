Запланована подія 2

Металургія України 2025: як змінилися обсяги виробництва чавуну, сталі та прокату

Виробництво чавуну в Україні торік зросло на 11%. / Depositphotos

Минулий рік став для української металургії періодом складних випробувань та важливих досягнень. У 2025 році в Україні виробництво чавуну зросло на понад 11%, прокату – на майже 5%, а сталі – скоротилося на 2,2%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Укрметалургпром".

Виробництво чавуну

Виробництво чавуну стало справжнім лідером року. За 12 місяців 2025 року українські підприємства виплавили 7,88 млн т цієї продукції, що на 11,2% більше, ніж у 2024 році.

Пік активності припав на листопад, коли виробництво злетіло на 29,7% відносно аналогічного місяця попереднього року. Також значний ривок спостерігався у серпні (+16,1%).

Найскладнішим місяцем став травень, коли зафіксовано єдине за рік падіння у річному вимірі на 1,3%. У грудні ж виплавка склала 696,2 тис. т, що на 1,1% менше за листопадовий показник.

Виплавка сталі

Сталеплавильний сектор виявився найбільш вразливим. За рік виробництво сталі скоротилося на 2,2%, склавши загалом 7,40 млн т.

Попри загальний мінус, кінець року виявився обнадійливим. У листопаді виплавка сталі підскочила на 18,5% порівняно з минулим роком. Січень також почався бадьоро — із ростом на 12,3%.

Найбільше падіння сектор пережив у літній період. У липні виробництво впало на рекордні 18,1%, а у червні — на 15,4%. Навіть у грудні, попри річний приріст у 9,1%, обсяги виплавки просіли на 7% відносно листопада.

Прокат — позитивна динаміка

Виробництво прокату продемонструвало здоровий ріст — за рік обсяги збільшилися на 4,8%, досягнувши позначки 6,52 млн т.

Як і в інших секторах, листопад став "золотим" місяцем із ростом на 23,5%. Жовтень також показав чудовий результат — плюс 20,8%. А травень став найважчим періодом для прокату, коли обсяги впали на 11,8%. Також невелике просідання спостерігалося у квітні (-6,4%) та липні (-6,2%). У грудні виробництво дещо сповільнилося — на 5,9% проти листопада, хоча у річному порівнянні залишилося у "плюсі" (+15,3%).

Нагадаємо, за 11 місяців поточного року українські металургійні підприємства виробили 7,19 млн тонн чавуну, що на 10,2% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року (6,52 млн тонн).

Автор:
Тетяна Ковальчук