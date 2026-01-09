Металлургия Украины 2025: как изменились объемы производства чугуна, стали и проката

Прошедший год стал украинской металлургией периодом сложных испытаний и важных достижений. В 2025 году в Украине производство чугуна выросло более чем на 11%, проката – почти на 5%, а стали – сократилось на 2,2%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Укрметаллургпром".

Производство чугуна

Производство чугуна стало настоящим лидером года. За 12 месяцев 2025 года украинские предприятия выплавили 7,88 млн. тонн этой продукции, что на 11,2% больше, чем в 2024 году.

Пик активности пришелся на ноябрь, когда производство взлетело на 29,7% по отношению к аналогичному месяцу предыдущего года. Также значительный рывок наблюдался в августе (+16,1%).

Самым сложным месяцем стал май, когда зафиксировано единственное за год падение в годовом исчислении на 1,3%. В декабре же выплавка составила 696,2 тыс. т, что на 1,1% меньше ноябрьского показателя.

Выплавка стали

Сталеплавильный сектор оказался наиболее уязвимым. За год производство стали сократилось на 2,2%, составив в общей сложности 7,40 млн т.

Несмотря на общий минус, конец года оказался обнадеживающим. В ноябре выплавка стали подскочила на 18,5% по сравнению с прошлым годом. Январь тоже начался бодро — с ростом на 12,3%.

Наибольшее падение сектор пережил в летний период. В июле производство упало на рекордные 18,1%, а в июне – на 15,4%. Даже в декабре, несмотря на годовой прирост в 9,1%, объемы выплавки просели на 7% по отношению к ноябрю.

Прокат – положительная динамика

Производство проката продемонстрировало здоровый рост – за год объемы увеличились на 4,8%, достигнув отметки 6,52 млн т.

Как и в других секторах, ноябрь стал "золотым" месяцем с ростом на 23,5%. Октябрь также показал отличный результат — плюс 20,8%. А май стал самым трудным периодом для проката, когда объемы упали на 11,8%. Также небольшое проседание наблюдалось в апреле (-6,4%) и июле (-6,2%). В декабре производство несколько замедлилось на 5,9% против ноября, хотя в годовом сравнении осталось в плюсе (+15,3%).

Напомним, с а 11 месяцев текущего года украинские металлургические предприятия произвели 7,19 млн тонн чугуна, что на 10,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (6,52 млн тонн).