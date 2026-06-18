Розлучення через "Дію": Мін’юст і Мінцифра запустили бета-тест

Міністерство юстиції та Міністерство цифрової трансформації розпочали бета-тестування онлайн-послуги з розірвання шлюбу через застосунок "Дія".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мін'юст.

Сервіс дозволить подружжю подати заяву на розлучення дистанційно без особистого візиту до ДРАЦС. Послуга буде доступна для пар, які мають взаємну згоду на розірвання шлюбу та не мають спільних неповнолітніх дітей.

Після запуску послуги подати заяву, підтвердити рішення та пройти необхідні етапи процедури можна буде онлайн через "Дію". При цьому зберігатиметься передбачений законом місячний строк на обдумування рішення.

Участь у бета-тесті можуть взяти пари, які:

є громадянами України віком від 18 років;

мають взаємну згоду на розірвання шлюбу;

не мають спільних неповнолітніх дітей;

мають верифікований РНОКПП та "Дія.Підпис" у кожного з подружжя;

мають ID-картку або біометричний закордонний паспорт;

перебувають у шлюбі, зареєстрованому в Україні, дані про який є в Державному реєстрі актів цивільного стану.

Форму для участі в тестуванні мають заповнити обоє з подружжя.

Відгуки учасників бета-тесту використають для перевірки роботи сервісу та підготовки послуги до повноцінного запуску.

Нагадаємо, що послуга "шлюб у Дії" стала доступною ще у вересні 2024 року. Вже за кілька місяців додаток "Дія" увійшов до списку найкращих винаходів світу за версією американського журналу Time. Нагороду застосунок отримав за функцію одруження онлайн, що стало першим подібним цифровим процесом у світі.