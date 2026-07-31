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Зеленський змінив склад РНБО: до Ради увійшли Драпатий, Корецький та нові міністри

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України.

Як пише Delo.ua, відповідний указ №677/2026 оприлюднений на сайті глави держави.

Хто увійшов до оновленого складу РНБО

Згідно з документом, до складу Ради включено керівників силового блоку, уряду та ключових відомств:

  • Михайла Драпатого — головнокомандувача Збройних сил України;
  • Сергія Корецького — прем'єр-міністра України;
  • Івана Вигівського — міністра внутрішніх справ України;
  • Олександра Кравченка — міністра економіки та довкілля;
  • Дениса Маслова — міністра юстиції;
  • Олександра Поклада — першого заступника голови Служби безпеки України (т.в.о.);
  • Євгенія Хмару — заступника міністра оборони (т.в.о.).

Крім того, указом у персональному складі РНБО затверджено першого заступника міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.

Кого вивели зі складу РНБО

У зв'язку із завершенням роботи на посадах зі складу РНБО виведено колишніх урядовців та військовокомандувачів.

Серед них: експрем'єр-міністерка Юлія Свириденко, ексочільник МВС Ігор Клименко, колишній Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та ексміністр оборони Михайло Федоров.

Нагадаємо, Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів. 16 липня Верховна Рада підтримала призначення нового складу Кабінету міністрів України. За відповідне рішення проголосували 264 народних депутатів.

Автор:
Тетяна Бесараб