Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів

16 липня Верховна Рада підтримала призначення нового складу Кабінету міністрів України. За відповідне рішення проголосували 264 народних депутатів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на трансляцію Верховної Ради.

Формування нового складу уряду передбачає переформатування частини міністерств. Зокрема, напрям розвитку громад і територій відокремлюють від відновлення, інфраструктури та транспорту.

Також відновлюється окреме Міністерство аграрної політики та продовольства. Економічний та екологічний напрями пропонують об’єднати в Міністерство економіки та довкілля.

Як повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, до нового складу уряду увійшли:

Денис Шмигаль — перший віцепрем’єр-міністр України — міністр енергетики України;

Тетяна Бережна — віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики України — міністерка культури України;

Всеволод Ченцов — віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;

Віталій Безгін — міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України;

Матвій Бідний — міністр молоді та спорту України;

Андрій Бутенко — міністр освіти і науки України;

Іван Вигівський — міністр внутрішніх справ України;

Тарас Висоцький — міністр аграрної політики та продовольства України;

Микола Калашник — міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України;

Віталій Кім — міністр у справах ветеранів України;

Олександр Кравченко — міністр економіки та довкілля України;

Віктор Ляшко — міністр охорони здоров’я України;

Сергій Марченко — міністр фінансів України;

Денис Маслов — міністр юстиції України;

Денис Улютін — міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України;

Оксана Ферчук — міністерка цифрової трансформації України.

Пізніше парламент має окремо розглянути призначення міністра оборони та міністра закордонних справ, кандидатури яких вносяться за поданням президента України.

Оновлення уряду відбулося після відставки з посади прем’єрки Юлії Свириденко. На її місце призначено колишнього очільника "Нафтогазу" Сергія Корецького.