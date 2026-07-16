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Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів
16 липня Верховна Рада підтримала призначення нового складу Кабінету міністрів України. За відповідне рішення проголосували 264 народних депутатів.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на трансляцію Верховної Ради.
Формування нового складу уряду передбачає переформатування частини міністерств. Зокрема, напрям розвитку громад і територій відокремлюють від відновлення, інфраструктури та транспорту.
Також відновлюється окреме Міністерство аграрної політики та продовольства. Економічний та екологічний напрями пропонують об’єднати в Міністерство економіки та довкілля.
Як повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, до нового складу уряду увійшли:
- Денис Шмигаль — перший віцепрем’єр-міністр України — міністр енергетики України;
- Тетяна Бережна — віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики України — міністерка культури України;
- Всеволод Ченцов — віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;
- Віталій Безгін — міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України;
- Матвій Бідний — міністр молоді та спорту України;
- Андрій Бутенко — міністр освіти і науки України;
- Іван Вигівський — міністр внутрішніх справ України;
- Тарас Висоцький — міністр аграрної політики та продовольства України;
- Микола Калашник — міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України;
- Віталій Кім — міністр у справах ветеранів України;
- Олександр Кравченко — міністр економіки та довкілля України;
- Віктор Ляшко — міністр охорони здоров’я України;
- Сергій Марченко — міністр фінансів України;
- Денис Маслов — міністр юстиції України;
- Денис Улютін — міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України;
- Оксана Ферчук — міністерка цифрової трансформації України.
Пізніше парламент має окремо розглянути призначення міністра оборони та міністра закордонних справ, кандидатури яких вносяться за поданням президента України.
Оновлення уряду відбулося після відставки з посади прем’єрки Юлії Свириденко. На її місце призначено колишнього очільника "Нафтогазу" Сергія Корецького.