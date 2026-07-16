Верховная Рада назначила новый состав Кабинета министров

16 июля Верховная Рада поддержала назначение нового состава Кабинета Министров Украины. За соответствующее решение проголосовали 264 народных депутата.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на трансляцию Верховной Рады.

Формирование нового состава правительства предполагает переформатирование части министерств. В частности, направление развития общин и территорий отделяют от обновления, инфраструктуры и транспорта.

Также возобновляется отдельное Министерство аграрной политики и продовольствия. Экономическое и экологическое направления предлагают объединить в Министерство экономики и окружающей среды.

Как сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, в новый состав правительства вошли:

Денис Шмигаль – первый вице-премьер-министр Украины – министр энергетики Украины;

Татьяна Бережная - вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины - министерка культуры Украины;

Всеволод Ченцов - вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;

Виталий Безгин - министр по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;

Матвей Бедный – министр молодежи и спорта Украины;

Андрей Бутенко - министр образования и науки Украины;

Иван Выговский - министр внутренних дел Украины;

Тарас Высоцкий – министр аграрной политики и продовольствия Украины;

Николай Калашник - министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины;

Виталий Ким - министр по делам ветеранов Украины;

Александр Кравченко - министр экономики и окружающей среды Украины;

Виктор Ляшко - министр здравоохранения Украины;

Сергей Марченко - министр финансов Украины;

Денис Маслов – министр юстиции Украины;

Денис Улютин – министр социальной политики, семьи и единства Украины;

Оксана Ферчук - министерша цифровой трансформации Украины.

Позже парламент должен отдельно рассмотреть назначение министра обороны и министра иностранных дел, кандидатуры которых вносятся по представлению президента Украины.

Обновление правительства после отставки с должности премьера Юлии Свириденко. На ее место назначен бывший глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий.