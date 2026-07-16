Совет поддержал назначение Корецкого новым премьер-министром: какой состав правительства

16 июля Верховная Рада Украины поддержала представление о назначении Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом стало известно по трансляции заседания парламента.

За соответствующее решение проголосовало 289 народных депутатов.

Корецкий обещает правительство обороны, экономического развития и европейской интеграции

"После 20 лет работы в корпоративном секторе я в 2022 году возглавил государственную "Укрнафту". Был запрос на борьбу с коррупцией, мы принесли рекордные десятки миллиардов доходов в предварительно убыточной государственной компании. Я всегда верил, что эффективность, независимо от формы собственности, зависит в первую очередь от людей — ответственности, профессии. Кабмина", - подчеркнул новый премьер-министр во время выступления в парламенте.

Он добавил, что хочет, чтобы Кабинет Министров под его руководством стал правительством обороны, экономического развития и европейской интеграции.

Корецкий подчеркнул, что крайне важная задача – подготовка и прохождение следующей зимы, поддержка бизнеса для экономической стабильности государства и развития и усиления взаимодействия с партнерами, привлечение и эффективное использование международной помощи и вступление Украины в Европейский Союз.

"Я готов к сложным шагам. Главное, чтобы они работали на улучшение жизни, на нашу устойчивость. Во всех регионах Украины особое внимание прифронтовые, которые атакуют россияне практически каждый день. Я хочу, чтобы этот Кабинет министров стал правительством обороны, правительством экономического развития, правительством европейской интеграции", - отметил новый глава правительства.

Отвечая на вопрос о планах правительства по привлечению и возвращению к труду трех крупнейших групп населения – внутренне перемещенных лиц, ветеранов и семей погибших, пропавших без вести и пленных, а также вынужденных беженцев за границей, Корецкий отметил, что единственным путем привлечения дополнительных людей к работе является развитие бизнеса.

"Я лично считаю, что у нашего бизнеса нет достаточного доступа к капиталу. Об этом мы точно будем работать с Министерством экономики для того, чтобы предоставить больше возможностей кредитования", – сказал новый премьер-министр.

Сергей Корецкий до назначения возглавлял НАК "Нефтегаз Украины". Президент Владимир Зеленский накануне говорил, что считает его "наиболее подготовленным" кандидатом на должность премьер-министра.

Кадровые изменения в правительстве

Ранее президент Зеленский анонсировал обновление Кабинета министров и состава руководителей правоохранительных органов.

14 июля Верховная Рада Украины поддержала заявление о отставку премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Представители фракции "Слуга народа" уже провели встречу с Сергеем Корецким, в ходе которой обсудили его видение работы Кабинета министров, структуру правительства и ключевые вызовы для страны.

Среди главных приоритетов он назвал поддержку граждан, подготовку к отопительному сезону, укрепление обороны и защиту критической инфраструктуры.

В 2023 году первым громким успехом Корецкого стала реформа "Укрнафты" и впоследствии это позволило ему пойти на повышение и возглавить "Нафтогаз". Delo.ua разобралось кто такой Корецкий, чем он отметился на предыдущих должностях в государственных предприятиях и какие вызовы могут стоять перед ним на новой работе.

Новое правительство: какой состав

Как писал РБК-Украина, почти стопроцентно в следующем Кабмине не будет вице-премьера и министра развития общин и территорий Алексея Кулебы. А его должность снова предлагают разделить на две: Минрегион и Министруктуры и восстановление.

Также будет разделено и Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, тогда как возобновится отдельное Министерство сельского хозяйства, которое возглавит Тарас Высоцкий.

По информации народного депутата Алексея Гончаренко, новое правительство будет выглядеть следующим образом:

первый вице-премьер-министр Украины – министр энергетики Украины Денис Шмигаль;

вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Всеволод Ченцов;

вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины - Министр культуры Украины - Татьяна Бережная ;

; министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины — пока нет кандидатуры;

министр по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины - Виталий Безгин;

министр молодежи и спорта Украины - Матвей Бедный;

министр по делам ветеранов Украины - Виталий Ким;

министр внутренних дел Украины - Иван Выговский;

министр образования и науки Украины - Андрей Бутенко;

министр здравоохранения Украины - Виктор Ляшко;

министр финансов Украины - Сергей Марченко;

министр экономики и окружающей среды Украины - Александр Кравченко;

министр аграрной политики и продовольствия Украины - Тарас Высоцкий;

министр социальной политики, семьи и единства Украины - Денис Улютин;

министр юстиции Украины - Денис Маслов;

министр цифровой трансформации Украины - Оксана Ферчук.

Отметим, глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко рассматривается главным кандидатом на должность министра обороны вместо Михаила Федорова.