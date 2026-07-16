Михаил Федоров уходит с должности министра обороны: что об этом думает бизнес

Министр обороны Михаил Федоров подтвердил уход с должности, опубликовав итоги работы своей команды — чего они успели и не успели.

Как сообщает Delo.ua, об этом он написал в Facebook.

Официально об увольнении Федорова пока не объявлено, однако он сам фактически подтвердил свою отставку, заявив, что "это было большой честью служить украинскому народу в должности министра обороны".

По его словам, команде Министерства обороны удалось:

отключить россиянам Starlink, что кардинально уменьшило их возможности вести эффективную войну дронов;

получив Минобороны без бюджета, рискнуть, взять средства из денежного довольствия с конца года и эффективно инвестировать их в mid-strike, FPV на оптоволокне, дешевую разведку, НРК, дроны-перехватчики и deep-strike дроны;

запустить "Логистический локдаун" как отдельную программу с отдельным финансированием, что вместе с правильными закупками и поддержкой топподразделений позволило отрезать логистику врага и начать изоляцию Крыма;

продолжить программу финансирования "Линии дронов", которая является фундаментом для закупки дронов для Сил беспилотных систем;

запустить программу поддержки современных дроново-штурмовых подразделений, прежде всего воюющих технологиями;

ввести 70% предоплаты за закупки через "еБалы" на портале Brave1 Маркет;

кардинально изменить систему закупок Запустить первые тендеры на дальнобойную артиллерию и сотни тысяч дронов, что экономит государственному бюджету миллиарды долларов;

впервые закупить тысячи пикапов, баги и квадроциклов для войск. И еще через тендер;

впервые законтрактовать ракеты для Patriot PAC-2 GEM-T, а также подать заявку через европейский кредит на закупку ракет PAC-3;

запустить базовый уровень обеспечения дронами для бригад и корпусов;

запустить масштабную грантовую программу для производителей взрывчатых веществ и ракет;

начать непопулярную, но чрезвычайно важную трансформацию войска: контракты для всех с определенными сроками службы и отсрочками, введение одной из самых высоких в мире заработных плат для пехоты и штурмовиков, открытие рынка иностранного рекрутинга по прозрачным и привлекательным рыночным условиям, новые инструменты для стимулирования возвращения военнослужащих, самовольно покинувших часть;

контракты для всех с определенными сроками службы и отсрочками, введение одной из самых высоких в мире заработных плат для пехоты и штурмовиков, открытие рынка иностранного рекрутинга по прозрачным и привлекательным рыночным условиям, новые инструменты для стимулирования возвращения военнослужащих, самовольно покинувших часть; запустить механизм использования европейского кредита на наши военные приоритеты. Это была отдельная сложная бюрократическая задача, которую удалось реализовать;

найти путь масштабирования дешевых ракет против реактивных шахедов. Подписать рекордный контракт;

провести успешное тестирование баллистики, разрабатывавшейся в зоне ответственности МО. Кардинально изменить техническое задание и доказать максимальную точность. на 30% снизить цену;

подписать контракт на закупку самолетов Gripen, позволяющих сбивать самолеты СУ, носители КАБов;

открыть экспорт в рамках программы Drone Deal для привлечения инвестиций и увеличения производства оборонно-промышленного комплекса (ОПК);

в рамках программы Drone Deal для привлечения инвестиций и увеличения производства оборонно-промышленного комплекса (ОПК); запустить Trophy Lab – предоставить возможность для партнеров изучать российские военные разработки;

запустить Defense AI Center A1, чтобы ускорить внедрение искусственного интеллекта в войну.

Источник "РБК-Украина" рассказал, что на встрече с депутатами от "Слуги народа" президент Украины Владимир Зеленский назвал две причины увольнения Федорова: разное видение войны с главкомом Александром Сырским и отсутствие координации госзакупок с Генштабом.

Что об уходе Федорова из Минобороны думает бизнес

После новости об увольнении Михаила Федорова с должности министра обороны и его прощального сообщения, в котором он подвел итоги пяти месяцев работы, украинские предприниматели начали публиковать собственные оценки его деятельности. Большинство из них назвали кадровое решение ошибкой и поблагодарили Федорова за реформы, которые он успел начать.

Олег Гороховский, соучредитель monobank, отметил, что Федоров – лучший министр за всю историю Украины. "Максимально честный, порядочный и эффективный. Спасибо, Миша, за все, что ты сделал для страны! Ты получил огромное уважение всех нас и большой кредит доверия. Горжусь тобой, мой друг!", - написал Гороховский.

Гарик Корогодский, бизнесмен и общественный деятель считает, что увольнение Федорова большая системная ошибка. "Выхожу только из собственного опыта, а он немал. Когда в твоей команде ссорятся топы, приставать на сторону одного из них нельзя. Это азы. И война эти законы не отменяет", - написал он.

Сергей Фурса, инвестбанкир, заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital убежден, что "Федоров слишком умен".

"Людям нравиться начал. Мог бы и понять вовремя. Записал бы на брата сотню другую квартир, решил бы с генералами какой-то тендер, напился бы и сбил на авто козу на скорости 250 км. Хотя бы. Но нет. Теперь будет платить за свои грехи. И мы с ним вместе", - заметил Фурса.

Отставка Федорова

Напомним, 14 июля Верховная Рада поддержала постановление о отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически в отставку пошел весь состав Кабмина.

Отметим, глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко рассматривается главным кандидатом на должность министра обороны вместо Михаила Федорова.