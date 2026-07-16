Михайло Федоров йде з посади міністра оборони: що про це думає бізнес

Міністр оборони Михайло Федоров підтвердив, що йде з посади, опублікувавши підсумки роботи своєї команди — чого вони встигли і не встигли.

Як повідомляє Delo.ua, про це він написав у Facebook.

Офіційно про звільнення Федорова поки що не оголошено, однак він сам фактично підтвердив свою відставку, заявивши, що "це було великою честю служити українському народу на посаді міністра оборони".

За його словами, команді Міністерства оборони вдалося:

відключити росіянам Starlink, що кардинально зменшило їхні можливості вести ефективну війну дронів;

отримавши Міноборони без бюджету, ризикнути, взяти кошти з грошового забезпечення з кінця року та ефективно інвестувати їх у mid-strike, FPV на оптоволокні, дешеву розвідку, НРК, дрони-перехоплювачі та deep-strike дрони;

запустити "Логістичний локдаун" як окрему програму з окремим фінансуванням, що разом із правильними закупівлями та підтримкою топпідрозділів дало змогу відрізати логістику ворога й розпочати ізоляцію Криму;

продовжити програму фінансування "Лінії дронів", яка є фундаментом для закупівлі дронів для Сил безпілотних систем;

запустити програму підтримки сучасних дроново-штурмових підрозділів, які насамперед воюють технологіями;

запровадити 70% передоплати за закупівлі через "єБали" на порталі Brave1 Маркет;

кардинально змінити систему закупівель. Запустити перші тендери на далекобійну артилерію та сотні тисяч дронів, що економить державному бюджету мільярди доларів;

уперше закупити тисячі пікапів, багі та квадроциклів для війська. І ще й через тендер;

уперше законтрактувати ракети для Patriot PAC-2 GEM-T, а також подати заявку через європейський кредит на закупівлю ракет PAC-3;

запустити базовий рівень забезпечення дронами для бригад та корпусів;

запустити масштабну грантову програму для виробників вибухових речовин і ракет;

розпочати непопулярну, але надзвичайно важливу трансформацію війська: контракти для всіх із визначеними строками служби та відстрочками, запровадження однієї з найвищих у світі заробітних плат для піхоти та штурмовиків, відкриття ринку іноземного рекрутингу за прозорими й привабливими ринковими умовами, нові інструменти для стимулювання повернення військовослужбовців, які самовільно залишили частину;

контракти для всіх із визначеними строками служби та відстрочками, запровадження однієї з найвищих у світі заробітних плат для піхоти та штурмовиків, відкриття ринку іноземного рекрутингу за прозорими й привабливими ринковими умовами, нові інструменти для стимулювання повернення військовослужбовців, які самовільно залишили частину; запустити механізм використання європейського кредиту на наші воєнні пріоритети. Це було окреме складне бюрократичне завдання, яке вдалося реалізувати;

знайти шлях масштабування дешевих ракет проти реактивних шахедів. Підписати рекордний контракт;

провести успішне тестування балістики, яка розроблялася в зоні відповідальності МО. Кардинально змінити технічне завдання та довели максимальну точність. На 30% зменшити ціну;

підписати контракт на закупівлю літаків Gripen, які дадуть змогу збивати літаки СУ, носії КАБів;

відкрити експорт у межах програми Drone Deal, щоб залучити інвестиції та збільшити виробництво оборонно-промислового комплексу (ОПК);

у межах програми Drone Deal, щоб залучити інвестиції та збільшити виробництво оборонно-промислового комплексу (ОПК); запустити Trophy Lab — надати можливість для партнерів вивчати російські воєнні розробки;

запустити Defense AI Center A1, щоб пришвидшити впровадження штучного інтелекту у війну.

Джерело "РБК-Україна" розповіло, що на зустрічі з депутатами від "Слуги народу" президент України Володимир Зеленський назвав дві причини звільнення Федорова: різне бачення війни з головкомом Олександром Сирським та відсутність координації держзакупівель із Генштабом.

Що про звільнення Федорова з Міноборони думає бізнес

Після новини про звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони та його прощального допису, в якому він підбив підсумки п’яти місяців роботи, українські підприємці почали публікувати власні оцінки його діяльності. Більшість із них назвали кадрове рішення помилкою та подякували Федорову за реформи, які він встиг розпочати.

Олег Гороховський, співзасновник monobank, наголосив, що Федоров — найкращий міністр за всю історію України. "Максимально чесний, порядний та ефективний. Дякую, Мішо, за все, що ти зробив для країни! Ти здобув величезну повагу всіх нас і великий кредит довіри. Пишаюся тобою, мій друже!", - написав Гороховський.

Гарік Корогодський, бізнесмен і громадський діяч вважає, що звільнення Федорова велика системна помилка. "Виходжу лише з власного досвіду, а він немалий. Коли в твоїй команді сваряться топи, приставати на бік одного з них не можна. Це ази. І війна ці закони не скасовує", - написав він.

Сергій Фурса, інвестбанкір, заступник директора з питань торгівлі цінними паперами Dragon Capital переконаний, що "Федоров занадто розумний".

"Людям подобатись почав. Міг би і зрозуміти вчасно. Записав би на брата сотню іншу квартир, порєшав з генералами якись тендер, напився би і збив на авто козу на швидкості 250 км. Хоча б. Але ж ні. Тепер буде платити за свої гріхи. І ми з ним разом", - зауважив Фурса.

Відставка Федорова

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

Зазначимо, очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко наразі розглядається головним кандидатом на посаду міністра оборони замість Михайла Федорова.