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Ексочільник МВС Клименко стане секретарем РНБО

Ігор Клименко
Ігор Клименко / Офіс президента

Колишній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко стане секретарем Ради національної безпеки та оборони України.

Як пише Delo.ua,  про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Зустрівся з Ігорем Клименком. Вдячний за роботу в системі Міністерства внутрішніх справ. Було багато непростих викликів, і реагування завжди було ефективним. Ігор Клименко продовжить працювати на Україну у сфері захисту нашої держави і людей. Запропонував йому позицію секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Відповідний указ про призначення вже готується", — написав Зеленський.

За його словами, головним наразі є "максимально результативна координація між усіма складовими у секторі безпеки й оборони і щоденний контроль за виконанням рішень". Також пріоритетом він назвав координацію оборонних виробництв.

"Кожне рішення РНБО України та Ставки Верховного Головнокомандувача має виконуватись в повному обсязі та у визначений час. Уряд України, наші Сили оборони та безпеки України і вся система державних структур повинні працювати саме так, як необхідно для досягнення визначених державних цілей", — зазначив Зеленський.

Наразі секретарем РНБО є Рустем Умєров.

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

Зазначимо, очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко розглядався головним кандидатом на посаду міністра оборони замість Михайла Федорова.

Але після протестів у різних містах України через відставку Федорова Зеленський призначив виконувача обов’язків голови Служби безпеки України Євгенія Хмару виконувати обов'язки міністра оборони України. 

Автор:
Світлана Манько