Зеленський призначив Євгенія Хмару виконувачем обов’язків міністра оборони

Президент України Володимир Зеленський призначив виконувача обов’язків голови Служби безпеки України Євгенія Хмару виконувати обов'язки міністра оборони України.

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Призначення відбулося після обговорення планів реалізації далекобійних операцій, забезпечення підрозділів безпеки та Сил оборони України необхідними засобами. Президент зазначив, що Євгеній Хмара має практичний досвід проведення технологічних ударних операцій, який повинен стати основою оборонної стратегії.

"Вважаю, що в наявних умовах реальна результативність у далекобійності, реально сильна безпекова робота, яка гарантуватиме контроль за внутрішньою ситуацією у складових Сил оборони, та реальний досвід управління людьми в Центрі спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України мають стати перевагою і на посаді міністра оборони України", — заявив Зеленський.

Президент доручив новому керівнику продовжувати реформування оборонної сфери та виконувати наявні програми розвитку Сил оборони. Вони включають:

пряме фінансування бойових бригад;

розподіл особового складу для бригад;

забезпечення підрозділів усіма типами безпілотних літальних апаратів;

реалізацію домовленостей із міжнародними партнерами.

Після завершення необхідних юридичних процедур президент планує звернутися до Верховної Ради України для затвердження Євгенія Хмари на посаді міністра оборони України.

Нагадаємо, міністр оборони Михайло Федоров підтвердив, що йде з посади, опублікувавши підсумки роботи своєї команди — чого вони встигли і не встигли.

Зазначимо, очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко розглядався головним кандидатом на посаду міністра оборони замість Михайла Федорова.