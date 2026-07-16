Зеленский назначил Евгения Хмару исполняющим обязанности министра обороны

Президент Украины Владимир Зеленский назначил исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины Евгения Хмару исполнять обязанности министра обороны Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Назначение последовало после обсуждения планов реализации дальнобойных операций, обеспечения подразделений безопасности и Сил обороны Украины необходимыми средствами. Президент отметил, что у Евгения Хмары есть практический опыт проведения технологических ударных операций, который должен стать основой оборонной стратегии.

"Считаю, что в сложившихся условиях реальная результативность в дальнобойности, реально сильная работа по безопасности, которая будет гарантировать контроль за внутренней ситуацией в составляющих Сил обороны, и реальный опыт управления людьми в Центре специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины должны стать преимуществом и в должности министра обороны Украины", — заявил Зеленский.

Президент поручил новому руководителю продолжать реформирование оборонной сферы и выполнять существующие программы развития сил обороны. Они включают:

прямое финансирование боевых бригад;

распределение личного состава для бригад;

обеспечение подразделений всеми типами беспилотных летательных аппаратов;

реализацию договоренностей с международными партнерами.

После завершения необходимых юридических процедур президент планирует обратиться в Верховную Раду Украины для утверждения Евгения Хмары в должности министра обороны Украины.

Напомним, министр обороны Михаил Федоров подтвердил уход с должности, опубликовав итоги работы своей команды — чего они успели и не успели.

Отметим, что глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко рассматривался главным кандидатом на должность министра обороны вместо Михаила Федорова.