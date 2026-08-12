Через атаки дронів на НПЗ Росія вперше почала купувати бензин в Індії

Удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах спричинили серйозний дефіцит пального всередині країни. Для покриття прогалин Москва вперше в історії почала імпортувати бензин з Індії.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

За даними аналітиків, першу партію індійського бензину було доставлено до Росії 5 серпня. Постачальником виступила індійська компанія Nayara Energy Ltd., акціонером якої є російська "Роснефть".

Транспортування здійснюється через складний логістичний ланцюжок: паливо везуть із заводу Вадінар на західному узбережжі Індії до єгипетського порту Дамієтта у Середземному морі, де відбувається перевантаження з судна на судно на танкери під підсанкційними або російськими прапорами.

Масштаби паливної кризи та нові маршрути

Необхідність імпортувати пальне із настільки віддаленого регіону підкреслює глибокий дисбаланс на внутрішньому ринку РФ:

Падіння переробки: за оцінками EA Analytics, у липні обсяги переробки сирої нафти в РФ впали до 3,6 млн барелів на добу, що приблизно на третину нижче від сезонної норми. Ситуація погіршується новими ударами — лише за два серпневі тижні під атаку потрапили щонайменше сім російських НПЗ.

Схема постачання першої партії: танкер Cyclone завантажив 42 000 тонн бензину в Індії ще 18 червня, після чого 6 липня перевантажив його на танкер Garnet біля узбережжя Єгипту. На початку серпня судно прибуло до Росії.

Наступні танкери: за даними Kpler, у липні з Індії вийшли ще два танкери — Varg (близько 40 000 тонн) та Photon. Вони також здійснили перевантаження пального в Єгипті на судна Beast та Talisman, які наразі прямують у північному напрямку.

Усі залучені до схеми танкери, за винятком Garnet, перебувають у російському реєстрі та внесені до санкційних списків Євросоюзу або США. Щоб задовольнити внутрішній попит, РФ раніше повністю заборонила експорт бензину та дизелю, а також наростила імпорт із Білорусі.

Нагадаємо, раніше Росія почала імпортувати пальне з Південної Кореї на тлі гострого дефіциту. Наприкінці липня трейдери відправили майже 30 000 метричних тонн очищеного палива з південнокорейського порту Ульсан на Далекий Схід РФ.