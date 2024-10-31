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Послугу "шлюбу онлайн" у "Дії" визнали одним із найкращих винаходів світу за версією журналу Time
Додаток "Дія" увійшов до списку найкращих винаходів світу за версією американського журналу Time. Нагороду застосунок отримав за функцію одруження онлайн, що стало першим подібним цифровим процесом у світі.
Про це повідомив віцепремʼєр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, "Дія" потрапила до Time Best Inventions 2024 у категорії "Застосунки та програмне забезпечення". Окрім українського застосунку, цю нагороду раніше отримували OpenAI GPT-4, Zoom, Duolingo.
Разом із "Дією" в цій категорії до рейтингу журналу Time потрапили:Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
- EXeX ExperienceX — програма, яка дозволяє організувати роботу операційної;
- Column Tax — застосунок, що дозволяє американцям подати податкову декларацію та отримати відшкодування;
- Content Credentials — технологія від Adobe, що відстежує будь-які зміни у фотографіях та зображеннях, зроблені штучним інтелектом;
- Canva Magic Studio — набір інструментів на основі штучного інтелекту для створення зображень, відео та презентацій.
Послуга онлайн-шлюбу
Послуга онлайн-шлюбу запрацювала на початку вересня. Через застосунок один з партнерів може зробити пропозицію іншому, а той матиме 14 днів на відповідь.
У разі згоди пара обирає дату і в день весілля заходить на онлайн-церемонію, де чекатиме працівник Цифрового ДРАЦС. Процес одруження триває до 30 хвилин.
"Це може здатися суворим способом освідчення в коханні, але він був розроблений, щоб допомогти багатьом українським парам, які фізично розлучені через вторгнення Росії в Україну, продовжувати своє життя. Понад 1,1 мільйона українців запропонували скористатися технологією за перший місяць її появи, і за цей час одружилися 435 пар", — йдеться в матеріалі Time.
Для того, щоб отримати свідоцтво про одруження, не потрібно нікуди їхати - цифровий документ автоматично підтягнеться в "Дію" протягом доби, а оригінал можна замовити доставкою через пошту або курʼєром просто додому.