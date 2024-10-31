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Послугу "шлюбу онлайн" у "Дії" визнали одним із найкращих винаходів світу за версією журналу Time

Послугу "шлюбу онлайн" у "Дії" визнали одним із найкращих винаходів світу за версією журналу Time
Фото: Freepik

Додаток "Дія" увійшов до списку найкращих винаходів світу за версією американського журналу Time. Нагороду застосунок отримав за функцію одруження онлайн, що стало першим подібним цифровим процесом у світі.

Про це повідомив віцепремʼєр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, "Дія" потрапила до Time Best Inventions 2024 у категорії "Застосунки та програмне забезпечення". Окрім українського застосунку, цю нагороду раніше отримували OpenAI GPT-4, Zoom, Duolingo.

Фото 2 — Послугу "шлюбу онлайн" у "Дії" визнали одним із найкращих винаходів світу за версією журналу Time

Разом із "Дією" в цій категорії до рейтингу журналу Time потрапили:

  • EXeX ExperienceX — програма, яка дозволяє організувати роботу операційної;
  • Column Tax — застосунок, що дозволяє американцям подати податкову декларацію та отримати відшкодування;
  • Content Credentials — технологія від Adobe, що відстежує будь-які зміни у фотографіях та зображеннях, зроблені штучним інтелектом;
  • Canva Magic Studio — набір інструментів на основі штучного інтелекту для створення зображень, відео та презентацій.

Послуга онлайн-шлюбу

Послуга онлайн-шлюбу запрацювала на початку вересня. Через застосунок один з партнерів може зробити пропозицію іншому, а той матиме 14 днів на відповідь.

У разі згоди пара обирає дату і в день весілля заходить на онлайн-церемонію, де чекатиме працівник Цифрового ДРАЦС. Процес одруження триває до 30 хвилин.

"Це може здатися суворим способом освідчення в коханні, але він був розроблений, щоб допомогти багатьом українським парам, які фізично розлучені через вторгнення Росії в Україну, продовжувати своє життя. Понад 1,1 мільйона українців запропонували скористатися технологією за перший місяць її появи, і за цей час одружилися 435 пар", — йдеться в матеріалі Time.

Для того, щоб отримати свідоцтво про одруження, не потрібно нікуди їхати - цифровий документ автоматично підтягнеться в "Дію" протягом доби, а оригінал можна замовити доставкою через пошту або курʼєром просто додому.

Автор:
Світлана Манько