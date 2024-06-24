Перші пари в Україні одружилися в "Дії": "цифровими" нареченими стали депутат та викладачка (ВІДЕО)

Україна стала першою країною у світі, яка тестує одруження онлайн - через застосунок “Дія”. І цими вихідними “Дія” допомогла об’єднати серця трьох пар.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Цифровізація кохання

"Шлюб по відеозвʼязку — це буквально й без перебільшень революція у сфері державних послуг, і цими вихідними три пари розписалися в "Дії". Бета-тест це завжди трепетно й відповідально, тому команда Дії провела в цифровому ДРАЦСі вихідні", - зауважив Федоров.

За його словами, першими закоханими, які одружилися, стали активіст, військовий, народний депутат Роман Лозинський і фахівчиня із соціальних та поведінкових комунікацій, викладачка УКУ Світлана Кісільова.

Першочергово сервіс створювали для пар, які через війну перебувають на відстані. Проте Світлана і Роман вирішили випробувати інновації першими та одружитися в "Дії", сказавши омріяне цифрове «Так», хоч і були поруч у день весілля.

"Спочатку ми думали, що ключова аудиторія послуги — пари на відстані, а Роман та Світлана вигадали інше застосування сервісу — поєднали онлайн-церемонію та офлайн-весілля. Беріть на замітку", - підкреслив міністр.

Він додав, що загалом на бету записалося 2,5 тисячі пар, а вже скоро сервіс буде доступним для всіх.

"Україна — перша країна у світі, де не треба буде ходити в ДРАЦС, щоб сказати коханій людині «Так». Перша країна у світі, яка дає змогу одружитися навіть парі на відстані. Незалежно від того, відстань вимірюється містами чи материками. Цифровізуємо все, навіть кохання", - наголосив Федоров.

Як стати цифровими нареченими

Нагадаємо, в кінці березня Кабінет міністрів України підтримав постанову щодо реєстрації шлюбу в електронній формі за допомогою застосунку "Дія".

У застосунку "Дія" наразі запущено бета-тестування послуги.

Долучитись до бета-тесту можна, якщо ви:

повнолітні громадяни України;

маєте ID-картку чи закордонний паспорт у "Дії";

маєте верифікований податковий номер;

неодружені на момент подання заяви або офіційно розлучені.

Як працюватиме одруження в "Дії"

Одруження в "Дії" відбуватиметься наступним чином:

спочатку потрібно відправити заяву у застосунку;

працівник ДРАЦСу проведе церемонію одруження по відеозвʼязку;

наречені підпишуть актовий запис про шлюб Дія.Підписом.

Зауважимо, що в "Дії" раніше запустили послугу, яка дозволяє подати заяву про шлюб. Одружитися в Україні також можна дистанційно. За час повномасштабного вторгнення РФ станом на початок літа 2023 року було зареєстровано 3 328 дистанційних шлюбів.