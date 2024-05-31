Виправлення місця проживання в реєстрі: у "Дії" стартує тестування нової послуги

У “Дії” оголосили про пошук бета-тестувальників нової послуги в додатку, а саме - виправлення даних про місце проживання в Реєстрі територіальних громад.

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Про це повідомляється на сторінці додатку.

Повідомляється, що якщо українці помітили помилки у витягу про місце проживання, неактуальне місце реєстрації, відсутній ідентифікаційний код чи унікальний номер запису, змінилося прізвище, або місце проживання невірно відображається в паспорті у "Дії" - тепер ці проблеми можна вирішити без відвідування державних установ.

Для цього потрібно в кілька кліків повідомити про помилку в додатку та приєднатися до бета-тестування нового сервісу.

Як взяти участь у тестуванні послуги

До участі у бета-тесті запрошуються громадяни України віком від 14 років, які мають ID-картку чи біометричний закордонний паспорт, верифікований податковий номер та зареєстровані на порталі "Дія".

Мінцифри звертає увагу на те, що наразі послуга недоступна в Одесі, Миколаєві, деяких громадах з тимчасово окупованих територій та зони бойових дій.

Нагадаємо, кілька днів тому "Дія" запустила бета-тестування укладення шлюбу онлайн.