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Виправлення місця проживання в реєстрі: у "Дії" стартує тестування нової послуги
У “Дії” оголосили про пошук бета-тестувальників нової послуги в додатку, а саме - виправлення даних про місце проживання в Реєстрі територіальних громад.
Про це повідомляється на сторінці додатку.
Повідомляється, що якщо українці помітили помилки у витягу про місце проживання, неактуальне місце реєстрації, відсутній ідентифікаційний код чи унікальний номер запису, змінилося прізвище, або місце проживання невірно відображається в паспорті у "Дії" - тепер ці проблеми можна вирішити без відвідування державних установ.
Для цього потрібно в кілька кліків повідомити про помилку в додатку та приєднатися до бета-тестування нового сервісу.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Як взяти участь у тестуванні послуги
До участі у бета-тесті запрошуються громадяни України віком від 14 років, які мають ID-картку чи біометричний закордонний паспорт, верифікований податковий номер та зареєстровані на порталі "Дія".
Мінцифри звертає увагу на те, що наразі послуга недоступна в Одесі, Миколаєві, деяких громадах з тимчасово окупованих територій та зони бойових дій.
Нагадаємо, кілька днів тому "Дія" запустила бета-тестування укладення шлюбу онлайн.