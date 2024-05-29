"Дія" запустила бета-тестування укладення шлюбу онлайн: як стати цифровими нареченими

У застосунку "Дія" скоро з'явиться можливість одруження онлайн по відеозвʼязку – наразі запущено бета-тестування послуги.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Команда застосунку закликала долучатися до бета-тестування шлюбу онлайн в "Дії":

"Продовжуємо запускати революційні сервіси для українців. На черзі — перший офіційний шлюб по відеозвʼязку у світі. Кілька кліків — і ви подали заяву про шлюб, провели церемонію й одружились просто в смартфоні. Це особливо важливо для пар, які через війну не можуть бути поруч", - йдеться в повідомленні.

Як взяти участь у тестуванні послуги

У Мінцифри зауважують, що зареєструватись на тестування мають наречений і наречена. Долучитись до бета-тесту можна, якщо ви:

повнолітні громадяни України;

маєте ID-картку чи закордонний паспорт у "Дії";

маєте верифікований податковий номер;

неодружені на момент подання заяви або офіційно розлучені.

"Ставайте першими у світі цифровими нареченими. Реєструйтеся на бета-тест та залишайте фідбек за посиланням", - зазначають в Мінцифри.

Також там нагадали, що сервіс у "Дії" розробляється Мінцифрою спільно з Міністерством юстиції України, Державним підприємством "Національні інформаційні системи", цифровим ДРАЦСом, Державною міграційною службою, АТ "Укрпошта" за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа.

Нагадаємо, в кінці березня Кабінет міністрів України підтримав постанову щодо реєстрації шлюбу в електронній формі за допомогою застосунку "Дія".

Як працюватиме одруження в "Дії"

Одруження в "Дії" відбуватиметься наступним чином:

спочатку потрібно відправити заяву у застосунку;

працівник ДРАЦСу проведе церемонію одруження по відеозвʼязку;

наречені підпишуть актовий запис про шлюб Дія.Підписом.

Зауважимо, що в "Дії" раніше запустили послугу, яка дозволяє подати заяву про шлюб. Одружитися в Україні також можна дистанційно. За час повномасштабного вторгнення РФ станом на початок літа 2023 року було зареєстровано 3 328 дистанційних шлюбів.

Фото: ua.depositphotos.com