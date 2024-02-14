Одружень в Україні різко поменшало, а кількість розлучень збільшилася на 35 %

За даними Міністерства юстиції, понад 186 тисяч шлюбів було зареєстровано в Україні у 2023 році . Розлучень та шлюбних договорів побільшало, проте все одно менше, ніж до початку великої війни.

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Про це повідомляє "Опендатабот".

Нових родин поменшало в 1,6 разів

Зазначається, що через РАГС в Україні у 2023 році було зареєстровано 186 051 шлюб.

"У перший рік повномасштабного вторгнення українці активно одружувались — на 4% більше, ніж у 2021, коли шлюб узяли 214 013 пар. Проте у 2023 одружень різко поменшало — аж на 16% за рік", - зазначають аналітики.

Вони зауважують, що загалом за останні 10 років нових родин поменшало в 1,6 разів.

Де в Україні найбільше беруть шлюб

"Лідером за кількістю нових шлюбів у 2023 році став Київ — 21 802. Це на 14% менше, ніж у 2021 році. На другому місці Дніпропетровщина — 18 816 шлюбів. Замикає трійку лідерів Одещина — 13 740 нових сімей", - підкреслюють в "Опендатабот".

Єдиним регіоном, де нових сімей на другий рік повномасштабної війни побільшало, стала Харківщина: 10 977 одружень або +11%.

"У порівнянні з періодом до початку великої війни, торік нових родин побільшало у центральних регіонах: Кіровоградщина (+28%), Житомирщина (+23%), Черкащина (+22%)", - зазначають аналітики.

Вони додають, що водночас на заході країни напроти в середньому, на 20% менше пар беруть шлюб: Тернопільська (-24%), Закарпатська (-23%), Львівська (-20%). Антирекорд зафіксовано у Чернівецькій області — нових сімей поменшало аж на третину.

Кількість розлучень знову збільшилась

Як повідомляють в "Опендатабот", після спаду у перший рік повномасштабної війни кількість розлучень через РАГС знову збільшилась на 35%. 24 108 розірвань шлюбу було зафіксовано торік. Проте це все ще на 18,5% менше, ніж у 2021 році.

"Київ лідирує не лише за кількістю одружень, а й розірвань шлюбу — 3793 за минулий рік. На столицю припадає майже 16% від загальної кількості розлучень через РАГСи", - зауважують аналітики.

Вони додають, що суттєво збільшилась кількість розлучень у 2023 році порівняно з 2021 на Івано-Франківщині — +20%, а на Одещині, навпаки, минулоріч розпалося на чверть менше подружніх пар, ніж у 2021 році.

"Проте варто розуміти, що ця статистика не є вичерпною. Розірвати шлюб у РАГСі можуть лише пари, які не мають неповнолітніх дітей або ж майнових претензій одне до одного. У решті випадків розлучення відбувається через суд й може тривати роками", - наголошують в "Опендатабот".

На 72 шлюби припадає 1 шлюбний договір

За даними "Опендатабот", кількість шлюбних договорів минулоріч зросла у 1,6 разів порівняно з першим роком великої війни. 2 586 договорів уклали торік — на третину менше, ніж у 2021 році.

Наразі на 72 шлюби припадає 1 шлюбний договір.

Онлайн-шлюби у "Дії"

У мобільному застосунку "Дія" невдовзі запустять послугу, завдяки якій люди зможуть одружитися онлайн, використовуючи відеозв'язок.

«Я не буду робити спойлери, але там буде багато цікавих елементів цього процесу», - сказав очільник Мінцифри Михайло Федоров.

За його словами, завдяки онлайн-шлюбу військові зможуть одружуватися дистанційно.

Водночас Федоров запевнив, що послуга буде безпечною й одружити когось без його чи її відома буде неможливо, адже буде кілька етапів верифікації.

Зауважимо, що в "Дії" вже працює послуга, яка дозволяє подати заяву про шлюб. Одружитися в Україні також можна дистанційно. За час повномасштабного вторгнення РФ станом на початок літа 2023 року було зареєстровано 3 328 дистанційних шлюбів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com