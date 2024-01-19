Спадщина, заповіти, шлюбні договори: які нотаріальні послуги найпопулярніші серед українців

Кількість використаних нотаріальних бланків зросла на 2,6 мільйони за рік. Проте це все ще менше, ніж до початку повномасштабної війни. Однією з найпопулярніших нотаріальних операцій стало оформлення свідоцтв про право на спадщину.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Оформлення свідоцтв про право на спадщину

За даними аналітиків, оформлення свідоцтв про право на спадщину стало однією з найбільш запитаних нотаріальних операцій у 2023 році — 1 073 999 бланків. Це майже стільки ж, як у 2021 році — тоді було використано 1 096 792 свідоцтв про право на спадщину.

Українці частіше продавали землю

Як повідомляють в "Опендатабот", у 2023 році українці частіше продавали або передавали в іншу власність землю.

"Відчуження земельної ділянки торік оформили 651 323 рази. Це все ще трохи менше, аніж напередодні повномасштабної — за весь 2021 нараховується 763 558 таких нотаріальних бланків", - підкреслили аналітики.

Операції з нерухомістю

"Після помітного спаду у перший рік повномасштабної, у 2023 побільшало відчужень нерухомості, окрім землі — 634 893 бланків. Це все ще удвічі менше, аніж у 2021 — тоді на такі угоди пішов понад мільйон бланків", - зауважують в "Опендатабот".

Нотаріуси зареєстрували 122 329 заповітів

Як підкреслили в "Опендатабот", торік нотаріуси зареєстрували 122 329 заповітів.

"Їх кількість зросла у порівнянні до першого року повномасштабної, та майже сягла показників 2021 року: тоді було зафіксовано 158 969 заповітів", - зауважують аналітики.

Шлюбні договори

Найменше нотаріуси реєстрували шлюбні договори — лише 6 360 за рік.

"Після спаду у перший рік повномасштабної війни, кількість подружніх угод зростає, проте все ще менша за показники 2021. Тоді свої шлюбні плани у нотаріуса узгодили 12 921 разів", - підкреслили аналітики.

Кількість нотаріальних бланків на третину менше

Загалом 6 226 102 спеціальних бланків використали нотаріуси за 2023 рік.

"Це вже на 2,6 мільйони більше, ніж у 2022, коли нотаріуси використали 3 582 323 бланків. Проте це все ще на третину менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення", - констатують аналітики.

Вони додають, що на одну нотаріальну дію не завжди витрачається лише один нотаріальний бланк. Відповідно, кількість дій є орієнтовною та порівнюється з попередніми роками.

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