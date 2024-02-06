У "Дії" не буде ні повісток, ні виборів, але з’явиться послуга онлайн-шлюбу, - Федоров

У мобільному застосунку "Дія" не планують запроваджувати такі нові сервіси, як проведення виборів або надсилання повісток. Зате невдовзі запустять послугу, завдяки якій люди зможуть одружитися онлайн, використовуючи відеозв'язок.

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Про це заявив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Не планується ні повісток, ні виборів", - наголосив Федоров.

Водночас, за його словами, Мінцифри в лютому планує відкрити код "Дії", завдяки чому розробники з усього світу зможуть подивитися, як функціонує застосунок.

Онлайн-шлюби та запис до лікаря

Як повідомив Федоров, у застосунку «Дія» невдовзі планують запустити послугу, завдяки якій люди зможуть одружитися онлайн, використовуючи відеозв'язок.

Він назвав цю послугу унікальною для всього світу.

«Я не буду робити спойлери, але там буде багато цікавих елементів цього процесу», — сказав очільник Мінцифри.

За його словами, завдяки онлайн-шлюбу військові зможуть одружуватися дистанційно.

Водночас Федоров запевнив, що послуга буде безпечною й одружити когось без його чи її відома буде неможливо, адже буде кілька етапів верифікації.

Також, за його словами, планується запустити кабінет пацієнта, "щоб люди могли швидко отримували інформацію коли записуються до лікаря, інформацію під час запису до лікаря, про рецепти і так далі".

Зауважимо, що в "Дії" вже працює послуга, яка дозволяє подати заяву про шлюб. Одружитися в Україні також можна дистанційно. За час повномасштабного вторгнення РФ станом на початок літа 2023 року було зареєстровано 3 328 дистанційних шлюбів.

Збій у "Дії" під час Нацвідбору на Євробачення

Нагадаємо, 3 лютого під час глядацького голосування Національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2024" у застосунку "Дія" стався збій.

Після початку голосування додаток перестав працювати.

3 лютого у "Дії" була рекордна кількість користувачів за всю історію проєкту, зокрема замість 800 запитів за секунду, як було під час голосування торік, зафіксовано 15 тисяч запитів.

Вранці 4 лютого додаток "Дія" відновив свою роботу після масштабного збою, але в застосунку некоректно відображалися документи.