"В 2025 такого не буде": В Мінцифри прокоментували провал голосування в "Дії" за фіналістів відбору на "Євробачення"

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров впевлений, що наступного року вже не повториться ситуація з відмовою роботи мобільного застосунку "Дія" через наплив користувачів, що хотіли проголосувати за фіналістів національного відбору пісні, що представить Україну на конкурсі "Євробачення". Про це він написав на своїх сторінках у соцмережах.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

За словами чиновника, 3 лютого у "Дії" була рекордна кількість користувачів за всю історію проєкту, зокрема замість 800 запитів за секунду, як було під час голосування торік, зафіксовано 15 тисяч запитів.

"Порівняно з минулим роком ми збільшили потужності в 5 разів, а запитів надійшло більше у 20 разів. І тому виникла величезна черга. Перепрошую за цю ситуацію. Ми зробимо детальний розбір, аналіз та впровадимо організаційні зміни, щоб бути готовими до схожих хвиль трафіку... Пройдемо, пофіксимо, вийдемо на наступний рівень", - заявив Федоров.

Як зазначив міністр, ситуація з працездатністю "Дії" вже стабілізується, і у ніч на 4 лютого усе має запрацювати на повну, тому всі охочі до вечора неділі зможуть скористатися додатком, зокрема проголосувати за конкурсантів.

"Цьогоріч "Дія" дала можливість повболівати за фаворитів на добу довше і створити десятки мемів. Наступного року цього не буде", - написав очільник Мінцифри.

Нагадаємо, що проголосувати за участників українського нацвідбору на "Євробачення" цього року можна лише через "Дію". Обрати можна лише одну пісню один раз без можливості змінити свій вибір. Через "падіння" застосунку 3 лютого переможця конкурсу організатори оголосити не змогли, продовживши голосування до 19:00 4 лютого.

Всього ж у фіналі відбору взяли участь 11 конкурсантів (в порядку виступу):

Зазначимо, що 68-й пісенний конкурс "Євробачення" в 2024 році прийматиме шведське місто Мальме внаслідок перемоги минулого року співачки з цієї країни Loreen з піснею "Tattoo". Півфінали, в одному з яких має взяти участь і представник від України, відбудуться 7 та 9 травня, а фінал - 11 травня.