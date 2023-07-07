Організатори "Євробачення-2024" оголосили місто, де пройде конкурс

Міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2024" пройде у третьому за величиною місті Швеції – Мальме. Як повідомляється на сайті конкурсу, півфінали пройдуть 7 та 9 травня, а фінал - 11 травня.

Мальме був обраний після ретельного відбору, під час якого було вивчено інфраструктуру та можливості розміщення в місці проведення тисяч гостей, включаючи делегації, знімальні групи, глядачів та журналістів.

Право проведення заходу Швеція здобула в результаті перемоги на конкурсі 2023 року виконавиці Loreen з піснею "Tattoo". Відповідно, наступного року Європейський мовний союз організує його разом із місцевим мовником Sveriges Television (SVT).

Раніше Мальме вже приймав "Євробачення" двічі - 1992 року, а також 2013 року - теж після перемоги Loreen (тоді - з піснею "Euphoria"). Крім того, Швеція приймала конкурс ще чотири рази - у 1975, 2000 та 2016 роках у Стокгольмі, а також у 1985 році у Гетеборзі.

"Ми раді повернутися у це жваве та динамічне місто, яке продемонструвало наявність місць та інфраструктури, що ідеально підходять для проведення найбільшого у світі концерту живої музики. Прихильність Мальме до різноманітності, інклюзивності та інновацій ідеально відповідає духу конкуренції", - прокоментував виконавчий супервайзер "Євробаення" Мартін Естердал, який і сам представляє Швецію та працював на SVT.

За його словами, завдяки компактним розмірам та розвиненій транспортній інфраструктурі Мальме всі учасники конкурсу, включаючи делегації, ЗМІ та фанатів, зможуть легко орієнтуватися у місті.

"Його прихильність до сталого розвитку та екологічних ініціатив також ідеально узгоджується з нашими власними цінностями, що робить його ідеальним містом-організатором 68-го конкурсу пісні "Євробачення". Заявка Мальме продемонструвала величезну пристрасть до "Євробачення", і я повністю впевнений у його здатності створити незабутній досвід, який збере фанатів, артистів та глядачів з усього світу", - зазначив він.

Примітно також, що 2024-й буде п'ятим роком поспіль, коли "Євробачення" проводиться не в столиці країни і шостим, коли воно не проводиться в столиці країни. У 2023 році, нагадаємо, його з України через війну було перенесено до британського Ліверпуля, у 2022 воно проходило в італійському Турині, а у 2021 - у нідерландському Роттердамі.

У 2020 році конкурс не проводився взагалі через пандемію Covid-19 (але мав пройти в тому ж Роттердамі), а в 2019 - проходив у Тель-Авіві, який Ізраїль не вважає своєю столицею, незважаючи на позицію багатьох країн, що мають там свої посольства. У 2018 році "Євробачення" проводилося в столиці Португалії Лісабоні.

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