"В 2025 такого не будет": В Минцифры прокомментировали провал голосования в "Дії" за финалистов отбора на "Евровидение"

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров уверен, что в следующем году уже не повторится ситуация с отказом работы мобильного приложения "Дії" из-за наплыва пользователей, хотевших проголосовать за финалистов национального отбора песни, которая должна представить Украину на конкурсе "Евровидение". Об этом он написал на своих страницах в соцсетях.

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По словам чиновника, 3 февраля в "Дії" было рекордное количество пользователей за всю историю проекта, в частности вместо 800 запросов в секунду, как было во время голосования в прошлом году, зафиксировано 15 тысяч запросов.

"По сравнению с прошлым годом мы увеличили мощности в 5 раз, а запросов поступило больше в 20 раз. Из-за этого возникла огромная очередь. Извиняюсь за эту ситуацию. Мы сделаем детальный разбор, анализ и внедрим организационные изменения, чтобы быть готовыми к подобным волнам трафика... Пройдем, пофиксим, выйдем на следующий уровень", - заявил Федоров.

Как отметил министр, ситуация с работоспособностью "Дії" уже стабилизируется, и в ночь на 4 февраля все должно заработать по полной, поэтому все желающие до вечера воскресенья смогут воспользоваться приложением, в частности проголосовать за конкурсантов.

"В этом году "Дія" дала возможность поболеть фаворитами на сутки дольше и создать десятки мемов. В следующем году этого не будет", - написал глава Минцифры.

Напомним, что проголосовать за участников украинского нацотбора на "Евровидение" в этом году можно только через "Дію". Выбрать можно только одну песню один раз без возможности изменить свой выбор. Из-за "падения" приложения 3 февраля победителя конкурса организаторы объявить не смогли, продлив голосование до 19:00 4 февраля.

Всего же в финале отбора приняли участие 11 конкурсантов (в порядке выступления):

Отметим, что 68-й песенный конкурс "Евровидение" в 2024 году будет принимать шведский город Мальмё в результате победы в прошлом году певицы из этой страны Loreen с песней "Tattoo". Полуфиналы, в одном из которых должен принять участие и представитель Украины, состоятся 7 и 9 мая, а финал - 11 мая.