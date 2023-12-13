Обнародованы песни кандидатов на место 11-го участника нацотбора на "Евровидение"

Национальная общественная телерадиокомпания Украины обнародовала девять песен, одна из которых будет выбрана одиннадцатым финалистом национального отбора участника международного песенного конкурса "Евровидение-2024" от Украины. Песни опубликованы на официальном YouTube-канале "Євробачення Україна".

Anka в Палала

Carpetman - Endless Fight

Karyotype — Саднесс

Krylata-Queen

Parfeniuk — Среди ветров.

Shépa - Supernova

Стасия - Рика

Swoiia - Little Angels

Teslenko — Lights go up

При этом отмечается, что одна из участниц лонглиста нацотбора Julia Belei сняла свою кандидатуру с голосования за 11-го участника финала "из-за личных обстоятельств, которые делают невозможным ее дальнейшее участие" в конкурсе.

Рейтинговое онлайн-голосование в мобильном приложении "Дія", которое должно определить одного из финалистов, не попавших в отобранную ранее десятку, является одним из нововведений отбора этого года. Опрос должен начаться в ближайшие дни. Полный список финалистов будет обнародован до 29 декабря.

Напомним, что список финалистов нацотбора был обнародован 17 ноября. Ими стали Alyona Alyona & Jerry Heil, Drevo, Ingret, Melovin, Nahaba, Nazva, Skylerr, Yagody, Yaktak и Ziferblat.

Впрочем, услышать сами песни десяти финалистов можно будет только в январе следующего года, ближе к проведению финала. Он должен пройти в формате телевизионного концерта 3 февраля.

68-й песенный конкурс "Евровидение" в мае 2024 года будет принимать шведский город Мальмё. Полуфиналы, в одном из которых примет участие и представитель от Украины, состоятся 7 и 9 мая, а финал 11 мая.