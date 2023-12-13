Оприлюднено пісні кандидатів на місце 11-го учасника нацвідбору на "Євробачення"

Національна суспільна телерадіокомпанія України оприлюднила дев'ять пісень, одну з яких буде обрано одинадцятим фіналістом національного відбору учасника міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024" від України. Пісні опубліковано на офіційному YouTube-каналі "Євробачення Україна".

Anka — Палала

Carpetman — Endless Fight

Karyotype — Sadness

Krylata — Queen

Parfeniuk — Серед вітрів

Shépa — Supernova

Stasya — Rika

Swoiia — Little Angels

Teslenko — Lights go up

При цьому зазначається, що одна з учасниць лонглиста нацвідбору Julia Belei зняла свою кандидатуру з голосування за 11-го учасника фіналу "через особисті обставини, які унеможливлюють її подальшу участь" у конкурсі.

Рейтингове онлайн-голосування в мобільному застосунку "Дія", яке має визначити одного з фіналістів, що не потрапили у відібрану десятку, є одним з нововведень цьогорічного відбору. Опитування має розпочатися найближчими днями. Повний список фіналістів буде оприлюднено до 29 грудня.

Нагадаємо, що список фіналістів нацвідбору було оприлюднено 17 листопада. Ними стали Alyona Alyona & Jerry Heil, Drevo, Ingret, Mélovin, Nahaba, Nazva, Skylerr, Yagody, Yaktak та Ziferblat.

Втім, почути самі пісні десяти фіналістів можна буде лише в січні наступного року, ближче до проведення фіналу. Він має відбутися у форматі телевізійного концерту 3 лютого.

68-й пісенний конкурс "Євробачення" в травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 7 та 9 травня, а фінал 11 травня.