Оголошено десятку фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2024": 11-го буде обрано у "Дії"

Національна суспільна телерадіокомпанія України оголосила імена та назви пісень десяти фіналістів національного відбору учасника міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024" від України.

Серед учасників лонглиста, які не потрапили у список фіналістів за результатами прослуховування, в грудні буде проведене рейтингове онлайн-голосування в мобільному застосунку "Дія": воно визначить ще одного — одинадцятого — учасника фіналу. Повний список фіналістів буде оприлюднено до 29 грудня. До фіналу ж увійшли:

Alyona Alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

Drevo — Endless chain

Ingret — Keeper

Mélovin — Dreamer

Nahaba — Glasss

Nazva — Slavic English

Skylerr — Time Is Running Out

Yagody — Tsunamia

Yaktak — Lalala

Ziferblat — Place I Call Home



Почути пісні десяти фіналістів нацвідбору українці зможуть лише в січні наступного року, ближче до проведення фіналу. Він має відбутися у форматі телевізійного концерту в лютому.

Як і в попередні роки, переможця відбору та представника України на "Євробаченні-2024" визначать за результатами голосування журі та глядачів. Склад зіркового журі фіналу оберуть українці шляхом онлайн-голосування.

"Я дуже радію, що декілька учасників минулорічного лонглиста за рік зробили потужний ривок і довели, що вже готові виходити у "відкритий космос", що зазвучали нові артисти, яких ви полюбите, що повернулися з сильними піснями й новою мотивацією всім відомі обличчя", - прокоментував музичний продюсер українського конкурсу Дмитро Шуров (Pianoбой).

За його словами, це ознака здорового цивілізованого ставлення до конкуренції, бажання розвитку, наявності у нації заряду шукати й відкривати себе, а також ознака "балансу любові й поваги до свого та водночас сміливості давати й приймати нове".

На думку Шурова, визначена десятка — це обʼєктивно найміцніші артисти відбору з найхітовішими піснями, які максимально готові гідно представити Україну на міжнародному форумі.

Нагадаємо, що 68-й пісенний конкурс "Євробачення" в травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 7 та 9 травня, а фінал 11 травня.