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Оголошено десятку фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2024": 11-го буде обрано у "Дії"
Національна суспільна телерадіокомпанія України оголосила імена та назви пісень десяти фіналістів національного відбору учасника міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024" від України.
Серед учасників лонглиста, які не потрапили у список фіналістів за результатами прослуховування, в грудні буде проведене рейтингове онлайн-голосування в мобільному застосунку "Дія": воно визначить ще одного — одинадцятого — учасника фіналу. Повний список фіналістів буде оприлюднено до 29 грудня. До фіналу ж увійшли:
Alyona Alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
Drevo — Endless chain
Ingret — Keeper
Mélovin — Dreamer
Nahaba — Glasss
Nazva — Slavic English
Skylerr — Time Is Running Out
Yagody — Tsunamia
Yaktak — Lalala
Ziferblat — Place I Call Home
Почути пісні десяти фіналістів нацвідбору українці зможуть лише в січні наступного року, ближче до проведення фіналу. Він має відбутися у форматі телевізійного концерту в лютому.
Як і в попередні роки, переможця відбору та представника України на "Євробаченні-2024" визначать за результатами голосування журі та глядачів. Склад зіркового журі фіналу оберуть українці шляхом онлайн-голосування.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Я дуже радію, що декілька учасників минулорічного лонглиста за рік зробили потужний ривок і довели, що вже готові виходити у "відкритий космос", що зазвучали нові артисти, яких ви полюбите, що повернулися з сильними піснями й новою мотивацією всім відомі обличчя", - прокоментував музичний продюсер українського конкурсу Дмитро Шуров (Pianoбой).
За його словами, це ознака здорового цивілізованого ставлення до конкуренції, бажання розвитку, наявності у нації заряду шукати й відкривати себе, а також ознака "балансу любові й поваги до свого та водночас сміливості давати й приймати нове".
На думку Шурова, визначена десятка — це обʼєктивно найміцніші артисти відбору з найхітовішими піснями, які максимально готові гідно представити Україну на міжнародному форумі.
Нагадаємо, що 68-й пісенний конкурс "Євробачення" в травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 7 та 9 травня, а фінал 11 травня.