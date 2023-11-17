Объявлена десятка финалистов нацотбора на "Евровидение-2024": 11-й будет выбран в "Дії"

Национальная общественная телерадиокомпания Украины объявила имена и названия песен десяти финалистов национального отбора участника международного песенного конкурса "Евровидение-2024" от Украины.

Среди участников лонг-листа, не попавших в список финалистов по результатам прослушивания, в декабре будет проведено рейтинговое онлайн-голосование в мобильном приложении "Дія": оно определит еще одного — одиннадцатого — участника финала. Полный список финалистов будет обнародован до 29 декабря. В финал же прошли:

Alyona Alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

Drevo - Endless chain

Ingret — Keeper

Melovin — Dreamer

Nahaba в Glasss

Nazva — Slavic English

Skylerr — Time Is Running Out

Yagody — Цюнамиа

Yaktak — Lalala

Зиферблат — место I Call Home



Услышать песни десяти финалистов нацотбора украинцы смогут только в январе следующего года, ближе к проведению финала. Он должен пройти в формате телевизионного концерта в феврале.

Как и в предыдущие годы, победителя отбора и представителя Украины на "Евровидении-2024" определят по результатам голосования жюри и зрителей. Состав звездного жюри финала выберут украинцы путем онлайн-голосования.

"Я очень рад, что несколько участников прошлогоднего лонг-листа за год сделали мощный рывок и доказали, что уже готовы выходить в "открытый космос", что зазвучали новые артисты, которых вы полюбите, вернулись с сильными песнями и новой мотивацией всем известные лица", – прокомментировал музыкальный продюсер украинского конкурса Дмитрий Шуров (Pianoбой).

По его словам, это признак здорового цивилизованного отношения к конкуренции, желания развития, наличия у нации заряда искать и открывать себя, а также признак "баланса любви и уважения к своему и одновременно смелости давать и принимать новое".

По мнению Шурова, определенная десятка — это объективно самые крепкие артисты отбора с самыми хитовыми песнями, которые максимально готовы достойно представить Украину на международном форуме.

Напомним, что 68-й песенный конкурс "Евровидение" в мае 2024 года будет принимать шведский город Мальмё. Полуфиналы, в одном из которых примет участие и представитель от Украины, состоятся 7 и 9 мая, а финал - 11 мая.