Украина из-за сбоя в "Дії" не смогла выбрать песню для "Евровидения-2024" в день трансляции нацотбора (ВИДЕО)

Песня-представительница Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение-2024" впервые не была выбрана в день трансляции национального отбора вследствие прекращения функционирования системы зрительского голосования.

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В этом году основная часть концерта с выступлениями конкурсантов впервые была записана заранее, еще 2 февраля, что было объяснено причинами безопасности. Объявление же результатов должно было состояться после трансляции записанной части финала нацотбора вечером 3 февраля.

Голосование зрителей должно было пройти после показа всех номеров участников, однако после начала голосования из-за чрезмерной нагрузки приложение "Дія" перестало работать, что привело к приостановке сбора голосов за конкурсантов.

После продолжения трансляции уже вживую из неназванного укрытия и около часа ожидания было объявлено, что как только техническая возможность голосования в "Дії" возобновится, оно будет продлено на всю ночь и день 4 февраля.

Результаты – как голосования членов жюри, так и зрителей – должны быть объявлены в прямом эфире, который начнется ориентировочно в 19:05 воскресенья. Как заявил ведущий шоу Тимур Мирошниченко, у Национальной общественной телерадиокомпании Украины есть право использовать только оценки жюри для выбора представителя на "Евровидении", однако к этой опции решено пока не прибегать.

Напомним, что членами жюри конкурса являются бывшие представители Украины на "Евровидении" Андрей Данилко (Верка Сердючка) и Джамала, а также лидер группы "Без ограничений" Сергей Танчинец. В этом году голосование зрителей было предусмотрено только через приложение "Дія", причем отдать можно лишь один голос и без возможности изменения выбора.

Всего в финале отбора приняли участие 11 конкурсантов (в порядке выступления):

68-й песенный конкурс "Евровидение" в 2024 году будет принимать шведский город Мальмё в результате победы в прошлом году певицы из этой страны Loreen с песней "Tattoo". Полуфиналы, в одном из которых должен принять участие и представитель Украины, пройдут 7 и 9 мая, а финал - 11 мая.