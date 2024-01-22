Названы члены жюри Нацотбора на "Евровидение", выбранные украинцами в "Дії"

В "Дії" подошел к завершению опрос о составе жюри Национального отбора на "Евровидение-2024". Лидерами голосования стали: народный артист Украины и создатель сценического образа VERKA SERDUCHKA Андрей Данилко (43,79%), победительница "Евровидения-2016" Джамала (23,62%) и фронтмен группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" (12,42%) - Сергей Танчинец.

Об этом сообщает "Суспільне мовлення".

За неделю голосования украинцы имели возможность отдать свой голос за одного из 9 предложенных кандидатов. Всего в опросе приняло участие более 720 тысяч украинцев. В финале Национального отбора тройка жюри вместе со зрителями выберут исполнителя, который будет представлять Украину на "Евровидении-2024".

Отметим, что за то, чтобы Андрей Данилко был в составе жюри Нацотбора, отдали голоса более 300 тысяч украинцев. Джамала станет членом жюри уже в шестой раз, в то время как Сергей Танцинец дебютирует в этой роли.

Ведущими Нацотбора будут фронтвумен группы The HARDKISS Юлия Санина, официальный "голос" Песенного конкурса в Украине Тимур Мирошниченко и стендап-комик Василий Байдак. Бекстейдж и предшоу Нацотбора поручили вести ведущей видеоблога "Евровидение Украина" Анне Тульевой.

Напомним, что полный список финалистов Нацотбора выглядит следующим образом:

alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria";

ANKA - "Палала";

Drevo - "Endless chain";

INGRET - "Keeper";

MÉLOVIN - "DREAMER";

NAHABA - "GLASSS";

NAZVA - "Slavic English";

KYLERR - "Time is running out";

YAGODY - "Tsunamia";

YAKTAK - "Lalala";

Ziferblat - "Place I Call Home".

В "Суспільном" отмечают, что трансляция предшоу Национального отбора начнется 3 февраля в 17:30, финала - в 18:00.

"Суспільне Мовлення" будет транслировать Национальный отбор на "Евровидение-2024" на телеканале и сайте "Суспільне Культура", ютуб-канале "Евровидение Украина", фейсбук-страницах "Суспільного" и "Евровидение Украина". Трансляцию также можно будет слушать на "Радио Промінь" и смотреть в приложении "Дія", выбрав "Дія.ТВ" и канал "Суспільне Культура HD".

68-й песенный конкурс "Евровидение" в мае 2024 года будет принимать шведский город Мальмё. Полуфиналы, в одном из которых примет участие и представитель от Украины, состоятся 7 и 9 мая, а финал 11 мая.