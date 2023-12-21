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Украинцы выбрали одиннадцатого финалиста Нацотбора Евровидения-2024

Евровидение
Фото: eurovision.ua

В "Дії" завершилось онлайн-голосование за 11-го финалиста Национального отбора Евровидения, по итогам которого больше всего голосов набрала певица ANKA.

Об этом сообщает "Суспільне Євробачення".

Отмечается, что организатор Нацотбора "Суспільне Мовлення" завершил опрос зрителей в "Дії", в котором украинцы выбрали еще одного, одиннадцатого, финалиста Национального отбора на Евровидение-2024.

По результатам онлайн-голосования в финал попала певица ANKA с песней "Палала". Она набрала 26,78% голосов, за нее проголосовали 80944 украинцев.

Онлайн-голосование длилось с 15 по 21 декабря. За это время свой голос успели отдать более 300 000 украинцев.

ANKA присоединится к 10 финалистам, избранным по результатам прослушивания.

Полный список финалистов Нацотбора выглядит следующим образом:

  • alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria"
  • ANKA - «Палала»
  • Drevo - "Endless chain"
  • INGRET - "Keeper"
  • MÉLOVIN - "DREAMER"
  • NAHABA - "GLASSS"
  • NAZVA - "Slavic English"
  • SKYLERR - "Time is running out"
  • YAGODY - "Tsunamia"
  • YAKTAK - "Lalala"
  • Ziferblat – «Place I Call Home»

Услышать песни 10 финалистов, избранных по результатам прослушивания, украинцы смогут в январе.

Финал Национального отбора состоится 3 февраля 2024 года в формате телевизионного концерта. Как и в предыдущие годы, победителя отбора и представителя Украины на Евровидении-2024 определят по результатам голосования жюри и зрителей. Состав жюри финала выберут украинцы путем онлайн-голосования.

68-й песенный конкурс "Евровидение" в мае 2024 года будет принимать шведский город Мальмё. Полуфиналы, в одном из которых примет участие и представитель от Украины, состоятся 7 и 9 мая, а финал 11 мая.

Автор:
Светлана Манько