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Украинцы выбрали одиннадцатого финалиста Нацотбора Евровидения-2024
В "Дії" завершилось онлайн-голосование за 11-го финалиста Национального отбора Евровидения, по итогам которого больше всего голосов набрала певица ANKA.
Об этом сообщает "Суспільне Євробачення".
Отмечается, что организатор Нацотбора "Суспільне Мовлення" завершил опрос зрителей в "Дії", в котором украинцы выбрали еще одного, одиннадцатого, финалиста Национального отбора на Евровидение-2024.
По результатам онлайн-голосования в финал попала певица ANKA с песней "Палала". Она набрала 26,78% голосов, за нее проголосовали 80944 украинцев.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Онлайн-голосование длилось с 15 по 21 декабря. За это время свой голос успели отдать более 300 000 украинцев.
ANKA присоединится к 10 финалистам, избранным по результатам прослушивания.
Полный список финалистов Нацотбора выглядит следующим образом:
- alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria"
- ANKA - «Палала»
- Drevo - "Endless chain"
- INGRET - "Keeper"
- MÉLOVIN - "DREAMER"
- NAHABA - "GLASSS"
- NAZVA - "Slavic English"
- SKYLERR - "Time is running out"
- YAGODY - "Tsunamia"
- YAKTAK - "Lalala"
- Ziferblat – «Place I Call Home»
Услышать песни 10 финалистов, избранных по результатам прослушивания, украинцы смогут в январе.
Финал Национального отбора состоится 3 февраля 2024 года в формате телевизионного концерта. Как и в предыдущие годы, победителя отбора и представителя Украины на Евровидении-2024 определят по результатам голосования жюри и зрителей. Состав жюри финала выберут украинцы путем онлайн-голосования.
68-й песенный конкурс "Евровидение" в мае 2024 года будет принимать шведский город Мальмё. Полуфиналы, в одном из которых примет участие и представитель от Украины, состоятся 7 и 9 мая, а финал 11 мая.