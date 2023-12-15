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Новый опрос в "Дії": украинцы смогут выбрать финалиста Нацотбора на Евровидение-2024
Организаторы Нацотбора на песенный конкурс "Евровидение-2024" впервые открывают отбор на дополнительного, одиннадцатого участника. А выбрать его украинцы смогут в приложении "Дія".
Об этом сообщает пресс-служба приложения "Дія".
"Слушайте все песни, не попавшие в финал Нацотбора, и определяйте, кто станет дополнительным финалистом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что опрос продлится с 15 по 21 декабря.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Присоединиться могут все пользователи Дії от 14 лет.
Как проголосовать
- Зайдите в приложение "Дія"
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- Отдайте свой голос за одного из девяти исполнителей.
Список песен и исполнителей
- ANKA - «Палала»
- Carpetman - "Endless fight"
- KARYOTYPE - "Sadness"
- KRYLATA – «Queen»
- PARFENIUK — «Среди ветров»
- SHÉPA - "SUPERNOVA"
- STASYA - "Rika"
- SWOIIA - "Little Angels"
- TESLENKO - "Lights go up"
Артист, набравший больше всего голосов, станет финалистом Нацотбора и сможет посоревноваться за право представлять Украину на Евровидении-2024.
Напомним, что список финалистов Нацотбора был обнародован 17 ноября. Ими стали Alyona Alyona & Jerry Heil, Drevo, Ingret, Melovin, Nahaba, Nazva, Skylerr, Yagody, Yaktak и Ziferblat.
Впрочем, услышать сами песни десяти финалистов можно будет только в январе следующего года, поближе к проведению финала. Он должен пройти в формате телевизионного концерта 3 февраля.
68-й песенный конкурс "Евровидение" в мае 2024 года будет принимать шведский город Мальмё. Полуфиналы, в одном из которых примет участие и представитель от Украины, состоятся 7 и 9 мая, а финал 11 мая.