Новый опрос в "Дії": украинцы смогут выбрать финалиста Нацотбора на Евровидение-2024

Организаторы Нацотбора на песенный конкурс "Евровидение-2024" впервые открывают отбор на дополнительного, одиннадцатого участника. А выбрать его украинцы смогут в приложении "Дія".

Об этом сообщает пресс-служба приложения "Дія".

"Слушайте все песни, не попавшие в финал Нацотбора, и определяйте, кто станет дополнительным финалистом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что опрос продлится с 15 по 21 декабря.

Присоединиться могут все пользователи Дії от 14 лет.

Как проголосовать

Зайдите в приложение "Дія"

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Отдайте свой голос за одного из девяти исполнителей.

Список песен и исполнителей

ANKA - «Палала»

Carpetman - "Endless fight"

KARYOTYPE - "Sadness"

KRYLATA – «Queen»

PARFENIUK — «Среди ветров»

SHÉPA - "SUPERNOVA"

STASYA - "Rika"

SWOIIA - "Little Angels"

TESLENKO - "Lights go up"

Артист, набравший больше всего голосов, станет финалистом Нацотбора и сможет посоревноваться за право представлять Украину на Евровидении-2024.

Напомним, что список финалистов Нацотбора был обнародован 17 ноября. Ими стали Alyona Alyona & Jerry Heil, Drevo, Ingret, Melovin, Nahaba, Nazva, Skylerr, Yagody, Yaktak и Ziferblat.

Впрочем, услышать сами песни десяти финалистов можно будет только в январе следующего года, поближе к проведению финала. Он должен пройти в формате телевизионного концерта 3 февраля.

68-й песенный конкурс "Евровидение" в мае 2024 года будет принимать шведский город Мальмё. Полуфиналы, в одном из которых примет участие и представитель от Украины, состоятся 7 и 9 мая, а финал 11 мая.