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Нове опитування в "Дії": українці зможуть обрати фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
Організатори Нацвідбору на пісенний конкурс "Євробечення-2024 "вперше відкривають добір на додаткового, одинадцятого учасника. А обрати його українці зможуть у застосунку "Дія".
Про це повідомляє пресслужба застосунку "Дія".
"Слухайте всі пісні, які не потрапили до фіналу Нацвідбору, та визначайте, хто стане додатковим фіналістом", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що опитування триватиме з 15 до 21 грудня.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Долучитися можуть усі користувачі Дії від 14 років.
Як проголосувати
- Зайдіть у застосунок "Дія"
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- Віддайте свій голос за одного з дев’яти виконавців.
Список пісень та виконавців
- ANKA — «Палала»
- Carpetman — «Endless fight»
- KARYOTYPE — «Sadness»
- KRYLATA — «Queen»
- PARFENIUK — «Серед вітрів»
- SHÉPA — «SUPERNOVA»
- STASYA — «Rika»
- SWOIIA — «Little Angels»
- TESLENKO — «Lights go up»
Артист, який набере найбільше голосів, стане фіналістом Нацвідбору та зможе позмагатися за право представляти Україну на Євробаченні-2024.
Нагадаємо, що список фіналістів нацвідбору було оприлюднено 17 листопада. Ними стали Alyona Alyona & Jerry Heil, Drevo, Ingret, Mélovin, Nahaba, Nazva, Skylerr, Yagody, Yaktak та Ziferblat.
Втім, почути самі пісні десяти фіналістів можна буде лише в січні наступного року, ближче до проведення фіналу. Він має відбутися у форматі телевізійного концерту 3 лютого.
68-й пісенний конкурс "Євробачення" в травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 7 та 9 травня, а фінал 11 травня.