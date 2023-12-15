Нове опитування в "Дії": українці зможуть обрати фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024

Організатори Нацвідбору на пісенний конкурс "Євробечення-2024 "вперше відкривають добір на додаткового, одинадцятого учасника. А обрати його українці зможуть у застосунку "Дія".

Про це повідомляє пресслужба застосунку "Дія".

"Слухайте всі пісні, які не потрапили до фіналу Нацвідбору, та визначайте, хто стане додатковим фіналістом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що опитування триватиме з 15 до 21 грудня.

Долучитися можуть усі користувачі Дії від 14 років.

Як проголосувати

Зайдіть у застосунок "Дія"

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Опитування

Віддайте свій голос за одного з дев’яти виконавців.

Список пісень та виконавців

ANKA — «Палала»

Carpetman — «Endless fight»

KARYOTYPE — «Sadness»

KRYLATA — «Queen»

PARFENIUK — «Серед вітрів»

SHÉPA — «SUPERNOVA»

STASYA — «Rika»

SWOIIA — «Little Angels»

TESLENKO — «Lights go up»

Артист, який набере найбільше голосів, стане фіналістом Нацвідбору та зможе позмагатися за право представляти Україну на Євробаченні-2024.

Нагадаємо, що список фіналістів нацвідбору було оприлюднено 17 листопада. Ними стали Alyona Alyona & Jerry Heil, Drevo, Ingret, Mélovin, Nahaba, Nazva, Skylerr, Yagody, Yaktak та Ziferblat.

Втім, почути самі пісні десяти фіналістів можна буде лише в січні наступного року, ближче до проведення фіналу. Він має відбутися у форматі телевізійного концерту 3 лютого.

68-й пісенний конкурс "Євробачення" в травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 7 та 9 травня, а фінал 11 травня.