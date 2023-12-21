Українці обрали одинадцятого фіналіста Нацвідбору Євробачення-2024

У "Дії" завершилося онлайн-голосування за 11-го фіналіста Національного відбору Євробачення, за підсумками якого найбільше голосів набрала співачка ANKA.

Про це повідомляє "Суспільне Євробачення".

Зазначається, що організатор Нацвідбору "Суспільне Мовлення" завершило опитування глядачів у "Дії", в якому українці обрали ще одного, одинадцятого, фіналіста Національного відбору на Євробачення-2024.

За результатами онлайн-голосування у фінал потрапила співачка ANKA з піснею "Палала". Вона набрала 26,78% голосів, за неї проголосували 80 944 українців.

Глядацьке онлайн-голосування тривало з 15 до 21 грудня. За цей час свій голос встигли віддати понад 300 тисяч українців.

ANKA приєднається до 10 фіналістів, обраних за результатами прослуховування.

Наразі повний список фіналістів Нацвідбору виглядає наступним чином:

alyona alyona & Jerry Heil — «Teresa & Maria»

ANKA — «Палала»

Drevo — «Endless chain»

INGRET — «Keeper»

MÉLOVIN — «DREAMER»

NAHABA — «GLASSS»

NAZVA — «Slavic English»

SKYLERR — «Time is running out»

YAGODY — «Tsunamia»

YAKTAK — «Lalala»

Ziferblat — «Place I Call Home»

Почути пісні 10 фіналістів, обраних за результатами прослуховування, українці зможуть у січні.

Фінал Національного відбору відбудеться 3 лютого 2024 року у форматі телевізійного концерту. Як і в попередні роки, переможця відбору й представника України на Євробаченні-2024 визначать за результатами голосування журі й глядачів. Склад журі фіналу оберуть українці шляхом онлайн-голосування.

68-й пісенний конкурс"Євробачення"в травні 2024 рокуприйматиме шведське місто Мальме. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 7 та 9 травня, а фінал 11 травня.