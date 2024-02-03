Через збій у "Дії" Україна не змогла обрати пісню для "Євробачення-2024" в день трансляції нацвідбору (ВІДЕО)

Пісню-представницю України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2024" вперше не було обрано в день трансляції національного відбору внаслідок припинення функціонування системи голосування глядачів.

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Цього року основна частина концерту з виступами конкурсантів вперше була записана заздалегідь, ще 2 лютого, що було пояснено безпековими причинами. Оголошення ж результатів мало відбутися саме після трансляції записаної частини фіналу нацвідбору ввечері 3 лютого.

Голосування глядачів мало відбутися після показу всіх номерів учасників, але після початку голосування через надмірне навантаження застосунок "Дія" від перестав працювати, що призвело до призупинення збору голосів за конкурсантів.

Після продовження трансляції вже наживо з неназваного укриття та близько години очікування було оголошено, що щойно технічна можливість голосування в "Дії" відновиться, воно буде продовжено на всю ніч та день 4 лютого.

Результати - як голосування членів журі, так і глядачів - мають бути оголошені в прямому ефірі, який розпочнеться орієнтовно о 19:05 неділі. Як заявив ведучий шоу Тімур Мірошниченко, у Національної суспільної телерадіокомпанії України є право використати лише оцінки журі для вибору представника на "Євробаченні", однак цю опцію наразі вирішено не використовувати.

Нагадаємо, що членами журі конкурсу є колишні представники України на "Євробаченні" Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) та Джамала, а також лідер гурту "Без обмежень" Сергій Танцинець. Голосування ж глядачів було передбачено лише через застосунок "Дія", причому віддати можна лише один голос без можливості зміни вибору.

Всього у фіналі відбору взяли участь 11 конкурсантів (в порядку виступу):

68-й пісенний конкурс "Євробачення" в 2024 році прийматиме шведське місто Мальме внаслідок перемоги минулого року співачки з цієї країни Loreen з піснею "Tattoo". Півфінали, в одному з яких має взяти участь і представник від України, відбудуться 7 та 9 травня, а фінал - 11 травня.