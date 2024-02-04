"Дія" відновила роботу після збою, але все ще працює некоректно

Вранці 4 лютого додаток "Дія" відновив свою роботу після масштабного збою, який стався напередодні ввечері під час голосування на Нацвідборі до “Євробачення-2024”. Застосунок не витримав навантаження, адже його відвідала найбільша кількість користувачів в історії.

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"Команда розробників Дії працює у турборежимі. Подолали проблему й збільшили потужності застосунку. Тож черги на голосування почали зменшуватись", - повідомили у застосунку.

Представниця Мінцифри Олеся Лісовська у розмові з hromadske повідомила, що перебої в "Дія" під час вибору представника на "Євробачення-2024" не були спричинені діями кіберзлочинців.

Після відновлення роботи вже понад 612 тисяч українців проголосували за фаворита, а голосування триватиме весь день. До прикладу, минулоріч кандидата на Євробачення від України обирали в "Дії" всього 166+ тисяч.

Хоча "Дія" відновила свою роботу, водії скаржаться, що сьогодні в застосунку відображаються некоректні документи про авто, а в декого взагалі відсутні документи.

Додамо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров впевлений, що наступного року вже не повториться ситуація з відмовою роботи мобільного застосунку "Дія" через наплив користувачів, що хотіли проголосувати за фіналістів національного відбору пісні, що представить Україну на конкурсі "Євробачення".

3а його словами, вчора у "Дії" була рекордна кількість користувачів за всю історію проєкту, зокрема замість 800 запитів за секунду, як було під час голосування торік, зафіксовано 15 тисяч запитів.