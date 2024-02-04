"Дія" возобновила работу после сбоя, но все еще работает некорректно

Утром 4 февраля приложение "Дія" возобновило свою работу после масштабного сбоя, произошедшего накануне вечером во время голосования на Нацотборе к "Евровидению-2024". Приложение не выдержало нагрузки, ведь его посетило наибольшее количество пользователей в истории.

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"Команда разработчиков "Дії" работает в турборежиме. Преодолели проблему и увеличили мощности приложения. Поэтому очереди на голосование начали уменьшаться", - сообщила команда приложения.

Представительница Минцифры Олеся Лисовская в разговоре с hromadske сообщила, что перебои в "Дії" при выборе представителя на "Евровидение-2024" не были вызваны действиями киберпреступников.

После возобновления работы уже более 612 тысяч украинцев проголосовали за фаворита, а голосование будет длиться весь день. К примеру, в прошлом кандидата на Евровидение от Украины выбирали в "Действии" всего 166 тысяч.

Хотя "Дія" возобновила свою работу, водители жалуются, что сегодня в приложении отображаются некорректные документы об авто, а у некоторых вообще отсутствуют документы.

Добавим, министр цифровой трансформации Михаил Федоров убежден, что в следующем году уже не повторится ситуация с отказом работы мобильного приложения "Действие" из-за наплыва пользователей, которые хотели проголосовать за финалистов национального отбора песни, который представит Украину на конкурсе "Евровидение".

По его словам, вчера у "Дії" было рекордное количество пользователей за всю историю проекта, в том числе вместо 800 запросов в секунду, как было во время голосования в прошлом году, зафиксировано 15 тысяч запросов.